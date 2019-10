După JO, Roger Federer confirmă și participarea la Roland Garros-ul din 2020

​La câteva zile după ce și-a anunțat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Roger Federer a dezvăluit că va fi prezent și la Roland Garros sezonul viitor.







"Voi juca la Roland Garros și probabil nu voi mai juca prea mult înainte, pentru că am nevoie de o pauză. Am nevoie de timp cu familia, avem nevoie de vacanță! Avem nevoie de o pauză, mai ales dacă particip la Jocurile Olimpice. Probabil că voi juca Roland Garros, Halle, Wimbledon, Jocurile Olimpice și apoi poate Cincinnati și US Open", a spus Roger Federer, la CNN, potrivit L'Equipe.



WATCH: Roger Federer speaks to me about his schedule for 2020 #rogerfederer pic.twitter.com/4N0c4C57MO — Christina Macfarlane (@chrissymacCNN) October 17, 2019

Federer s-a oprit în semifinale la ediția din acest an a Grand Slam-ului parizian, fiind învins de rivalul Rafael Nadal, cel care avea să-și adjudece trofeul pentru a 12-a oară în carieră. Spaniolul s-a impus în penultimul act cu 6-3, 6-4, 6-2.





În 2019, Roger Federer a jucat la Roland Garros după o absență de 1.454 de zile. Elvețianul nu mai evoluase pe zgura pariziană de la 2 iunie 2015, când era eliminat în sferturi de compatriotul sau Stan Wawrinka. După acel meci, Federer a decis să "sară" peste sezonul de zgură, însă în 2019 și-a bucurat fanii participând la Roland Garros, după o pauză de trei sezoane.2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Rafael Nadal2009: 6-1, 7-6(1), 6-4 pentru Federer cu Robin Soderling2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Rafael Nadal2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Rafael Nadal2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Rafael Nadal.