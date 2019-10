​WTA Luxemburg: Cori Gauff, eliminată de Anna Blinkova în primul tur (Rezultatele zilei)

La doar trei zile după ce a câştigat primul său titlu WTA, la Linz, Gauff s-a înclinat după numai o oră de joc în faţa rusoaicei, care în runda următoare o va întâlni pe nemţoaica Tatjana Maria (86 WTA).

Alte rezultate au fost:

Laura Siegemund (Germania) - Viktoria Kuzmova (Slovacia/N.5) 6-2, 6-3

Elena Rybakina (Kazahstan/N.3) - Denisa Allertova (Cehia) 6-2, 6-1

Anna Blinkova gets the win over Gauff!



Sealing it 6-4, 6-0 at @WTALuxembourg! pic.twitter.com/Z5k675luFr