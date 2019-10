FOTO Simona Halep, vizită fulger la Cluj-Napoca - Ion Țiriac a fost pilot pentru fostul lider mondial

Simona Halep s-a deplasat marți la Cluj-Napoca, acolo unde a participat la acțiunea "întâlnește-ți campionii", manifestare la care au putut lua parte copiii cu vârste între 3 și 7 ani. Pe lângă Halep, la eveniment s-au aflat și Ion Țiriac și Ilie Năstase.







Scopul a fost acela de a populariza tenisul în rândul tinerei generații, așa cum au anunțat organizatorii. La eveniment au participat 300 de copii.







De asemenea, Emil Boc a anunțat că Halep va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Cluj-Napoca.







Ce a spus Emil Boc





"Mă bucur foarte mult că Simona Halep a acceptat propunerea de a deveni cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Dincolo de performanța extraordinară obținută la tenis, Simona Halep este un model pentru o întreagă generație, pentru toți românii. Prin talent, muncă, eleganță, modestie și tenacitate, Simona Halep inspiră oameni atât din România, cât și de pe întreg mapamondul. Îți mulțumim, Simona Halep, pentru momentele unice de bucurie și mândrie pe care ni le-ai oferit! Și, cu siguranță, vor urma și altele! Simona, suntem alături de tine! Și la bine, și la greu! Acordarea titlului de cetățean de onoare urmează să se facă într-o ședință viitoare a Consiliului local", se precizează pe pagina de Facebook a primarului din Cluj-Napoca.







Halep a făcut drumul până în Ardeal cu avionul privat al lui Ion Țiriac. De altfel, miliardarul a fost pilotul avionului, după cum susține Digisport.







Ce zice Simona Halep despre recuperare și Turneul Campioanelor





"Sper să fiu 100% recuperată, îmi doresc tare mult să fac o treabă bună. Am avut probleme la coloană, am făcut tratament, recuperare, sunt mai bine, am început antrenamentele de ieri (n.r. luni), nu am avut dureri, sper să rămână așa. Încă nu știu, nu am jucat la un nivel foarte ridicat. Nu îmi place să fac comparație pe o stare negativă, să spun așa, și anul trecut am fost accidentată și sper să fiu mai bine, anul trecut nu am reușit să joc" - Simona Halep, citată de Digisport.





Posibilă pereche alături de Irina Begu la JO de la Tokyo







"În momentul acesta am discutat cu Irina Begu; am vorbit de un an de zile că dacă ne calificăm amândouă să jucăm împreună. Dar până atunci se pot schimba multe" - Simona Halep.





WTA Finals (Turneul Campioanelor) va avea loc pentru prima dată la Shenzhen (chinezii vor fi gazdă pentru următorii zece ani) în perioada 27 octombrie - 4 noiembrie.







Simona Halep s-a calificat pentru a șasea oară la rând, iar cea mai bună performanță a reușit-o la ediția din 2014: a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de Serena Williams.





Până acum au obținut calificarea următoarele jucătoare: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova și Elina Svitolina.





