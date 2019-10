Roger Federer va juca (cel puțin) până la 39 de ani: A confirmat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2020)

Veste bună pentru fanii marelui campion elvețian (dar și pentru iubitorii tenisului de calitate): Roger Federer a confirmat că va juca la Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august 2020).





Anunțul lui Federer a venit cu ocazia unui meci demonstrativ care a avut loc la Tokyo.







"Am discutat cu echipa mea de câteva săptămâni, chiar luni, în legătură cu ce ar trebui să fac vara viitoare, după Wimbledon şi înainte de US Open. În cele din urmă am decis să mai particip încă o dată la Jocurile Olimpice", a precizat Roger Federer, citat de dailymail.co.uk.







Titlul olimpic (la simplu) este unul dintre puținele care îi lipsește lui Fedex din bogatul CV: a fost aproape în 2012, la Londra, atunci când a fost învins în finală de Andy Murray. La dublu, Roger a câștigat medalia de aur în 2008, la Beijing, alături de Stan Wawrinka.





Va fi a cincea Olimpiadă la care Mister Perfect va lua parte - prima a fost la Sydney, în 2000. Nu a putut participa la Rio de Janeiro (în 2016) din cauza unei accidentări.



Pe 8 august, Federer va împlini 39 de ani, iar la doar o zi distanță Olimpiada de la Tokyo va lua sfârșit.