Lovitură financiară dată de Bianca Andreescu - A semnat un contract de sponsorizare cu Rolex

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 5 WTA, a semnat un contract cu compania elveţiană producătoare de ceasuri de lux Rolex, informează Forbes, conform News.ro.





"Sunt încântată să anunţ că sunt în mod oficial parte a familiei Rolex. Abia aştept să trec la treabă împreună cu echipa Rolex", a scris câştigătoarea US Open, pe reţelele de socializare.



Andreescu mai este sponsorizată de Nike, BMW şi Head.



Rolex are o prezenţă importantă în sport, atrăgând de partea sa nume mari din acest domeniu, ca Tiger Woods (golf), Phil Mickelson (golf), Roger Federer (tenis) şi Lindsey Vonn (schi).



Agentul Biancăi Andreescu, Jonathan Dasnières de Veigy, de la agenţia de management sportiv Octagon Sports and Entertainment Network, a declarat, în septembrie, pentru Globe and Mail, că succesul sportivei de 19 ani a venit mai repede decât era de aştepat şi că a refuzat oferte pentru că vrea să fie selectiv şi să formeze parteneriatele potrivite.



"Sincer, nu credeam că această zi va veni atât de repede, dar acum, că a sosit, suntem în poziţia în care nu trebuie să ne grăbim. În primul rând, vrem să ne asigurăm că Bianca este la vârful jocului ei ca sportivă profesionistă. Munca noastră este de a ţine viaţa ei cât mai simplă posibil, pentru a se concentra pe tenis", a declarat Dasnieres de Veigy.



Bianca Andreescu a început anul cu premii totale obţinute în carieră de 215.000 de dolari. Ea a câştigat în 2019 turneele de la Indian Wells, Toronto şi US Open şi a trecut de şase milioane de euro premii din tenis.