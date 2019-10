VIDEO WTA Linz: Cori Gauff (15 ani) a câștigat primul titlu WTA al carierei - Victorie în trei seturi cu Jelena Ostapenko

În vârstă de 15 ani, Cori Gauff (110 WTA) și-a încheiat parcursul perfect de la Linz cu o victorie în trei seturi în finala cu letona Jelena Ostapenko (72 WTA). Americanca s-a impus cu 6-3, 1-6, 6-2, trecându-și astfel în palmares primul său titlu WTA din carieră.





Primul set al finalei de la Linz a fost unul echilibrat, un singur break făcând diferența. După ce a salvat două mingi de break ale letonei în game-ul de debut, Gauff s-a impus apoi pe serviciul adversarei, la a doua oportunitate. Până la finalul setului, niciuna dintre cele două jucătoare nu a mai avut vreo minge de break. Astfel, prima manșă s-a încheiat cu 6-3 în favoarea americancei de 15 ani.





Actul al doilea i-a aparținut Jelenei Ostapenko, letona cedându-i un singur game adversarei. Jocul americancei nu a mai funcționat deloc, Gauff nu a reușit să își facă deloc serviciul în setul secund, singurul game din contul său venind pe serviciul letonei.





Deși Ostapenko părea de neoprit, soarta meciului s-a schimbat în decisiv. Gauff a condus cu 5-0, moment în care a avut și două mingi de meci pe serviciul letonei. Ostapenko a reușit să scape cu bine din această situație, apoi a bifat un break la zero și anunța o revenire spectaculoasă. Nu a fost cazul însă, americanca a mai făcut rost de o minge de meci, iar de data aceasta a și fructificat-o, încheind partida cu încă un break. O oră și 40 de minute a durat finala de la Linz.







În drumul spre primul său titlu WTA, Gauff le-a mai învins pe Stefanie Voegele (Elveția, 132 WTA), scor 6-3, 7-6(3), Katerina Kozlova (Ucraina, 83 WTA), scor 4-6, 6-4, 2-0 (abandon), Kiki Bertens (Olanda, 8 WTA), scor 7-6(1), 6-4, și pe Andrea Petkovic (Germania, 75 WTA), scor 6-4, 6-4.





Gauff a ajuns pe tabloul principal de la Linz în calitate de lucky loser, după ce a pierdut în ultima rundă a calificărilor. Ea a bifat pe rând prima prezență din carieră în sferturile, semifinalele și în finala unui turneu WTA.







În vârstă de 22 de ani, Ostapenko rămâne cu două titluri în palmares, ambele cucerite în 2017: Roland Garros (victorie cu Simona Halep) și Seoul. Letona a jucat la Linz prima sa finală după cea de la Miami din 2018. De-a lungul timpului, ea a mai ajuns în ultimul act la Charleston (2017), Doha (2016) și Quebec City (2015).





Grație victoriei de la Linz, Gauff a făcut un salt de 39 de poziții în clasamentul WTA, urmând să ocupe de luni locul 71, cea mai bună clasare de până acum a carierei. De partea cealaltă, Ostapenko va urca până pe locul 63 (salt de 9 poziții).



\uD83C\uDFC6 @CocoGauff is your @WTALinz champion! \uD83C\uDFC6



The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! pic.twitter.com/i8ArqH6RnG — WTA (@WTA) October 13, 2019

Ce au spus cele două jucătoare după meci:

.@JelenaOstapenk8 is gracious in defeat, offering praise to her opponent and thanks to the @WTALinz organisers. \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/1q2qzIrXgj — WTA (@WTA) October 13, 2019