WTA Linz: Cori Gauff, în prima finală WTA a carierei - Duel cu Jelena Ostapenko; Letona a salvat trei mingi de meci în fața Ekaterinei Alexandrova

Americanca Cori Gauff (110 WTA) s-a calificat, sâmbătă, în prima finală WTA a carierei. Jucătoarea în vârstă de 15 ani a învins-o în două seturi pe Andrea Petkovic (Germania, 75 WTA), scor 6-4, 6-4, și se va duela pentru trofeu cu letona Jelena Ostapenko (72 WTA), care a salvat trei mingi de meci în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (35 WTA), favorită 8.



Gauff s-a impus în fața lui Petkovic după 91 de minute de joc.



Gauff a ajuns pe tabloul principal de la Linz în calitate de lucky loser, după ce a pierdut în ultima rundă a calificărilor. Ea a bifat pe rând prima prezență din carieră în sferturile, semifinalele și în finala unui turneu WTA.



"Acest turneu a fost cu siguranță ireal. Prima mea finală, multe premiere pentru mine aici. Sper să pot continua așa. Cred că Linz este locul meu special, care îmi oferă mult noroc și multă fericire", a declarat Cori Gauff.

"De fapt, este pentru prima dată în viață mea, inclusiv la junioare, când am intrat pe tabloul principal în calitate de lucky loser, iar acum sunt în finală. Cred că fiecare lucru mic contează. Nu știi niciodată ce îți poate aduce", a mai spus americanca.

Anul trecut, pe vremea asta, jucam un turneu de junioare de grad 1 și am pierdut în sferturi, în Mexic", și-a amintit Gauff.

It's a first WTA singles final for @CocoGauff ! She ousts Petkovic 6-4, 6-4 to reach the championship match at @WTALinz ! pic.twitter.com/9Ozg3e3PpM

În vârstă de 22 de ani, Ostapenko are două titluri în palmares, ambele cucerite în 2017: Roland Garros (victorie cu Simona Halep) și Seoul. Letona va juca la Linz prima sa finală după cea de la Miami din 2018. De-a lungul timpului, ea a mai ajuns în ultimul act la Charleston (2017), Doha (2016) și Quebec City (2015).



What a fight from @JelenaOstapenk8, who saves 3 match points to reach her first WTA singles final of 2019! \uD83D\uDC4F



She outlasts Alexandrova 1-6, 7-6(5), 7-5 at @WTALinz! pic.twitter.com/lUfH4jfmBw