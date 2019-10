VIDEO Shanghai Masters: Duelul noii generații - Daniil Medvedev și Alexander Zverev, finaliștii competiției; Rusul va juca a șasea finală consecutivă

Semifinalele Masters-ului de la Shanghai i-a avut protagoniști pe patru dintre reprezentanții noii generații din circuitul profesionist masculin. Daniil Medvedev (4 ATP) s-a calificat în a șasea finală consecutivă, după ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (7 ATP), scor 7-6(5), 7-5. Rusul va juca în ultimul act cu Alexander Zverev (6 ATP), învingător în fața lui Matteo Berrettini (13 ATP), scor 6-3, 6-4.

În prima semifinală a zilei, Medvedev (23 de ani) și Tsitsipas (21 de ani) au oferit un meci extrem de echilibrat. În primul set, niciunul dintre cei doi jucători nu și-a cedat serviciul, și Tsitsipas a avut trei mingi de break la scorul de 4-4 (a condus cu 40-0). Astfel, învingătorul a fost decis la tie-break, unul la fel de strâns. Rusul a făcut primul mini-break la 5-5, iar apoi a închis manșa cu serviciul (7-5).



Tsitsipas, cel care l-a eliminat în sferturi pe Novak Djokovic, a făcut primul pas greșit și în setul secund. La scorul de 1-1, grecul a avut două șanse de game pe propriul serviciu, însă rusul a profitat de prima minge de break și a preluat conducerea. Tsitsipas a reușit în cele din urmă să-și recupereze break-ul și a egalat 5, dar Medevedev a întors din nou soarta meciului. Rusul a făcut încă un break, iar apoi a închis partida cu un game alb pe propriul serviciu, după o oră și 39 de minute de joc.

Pentru Daniil Medvedev va fi a șasea finală consecutivă în circuitul ATP. Rusul a mai ajuns în ultimul act la Washington (învins de Nick Kyrgios, scor 7-6(6), 7-6(4)), Montreal (învins de Rafael Nadal, scor 6-3, 6-0), Cincinnati (victorie cu David Goffin, scor 7-6(3), 6-4), US Open (învins de Rafael Nadal, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) și la Sankt Petersburg (victorie cu Bornă Coric, scor 6-3, 6-1). În ultimele 31 de meciuri disputate, Medvedev are doar trei înfrângeri.



"Să fac șase finale consecutive, inclusiv trei de Masters 1000 (n.r Montreal, Cincinnati și Shanghai) și una de Grand Slam (n.r US Open), este ceva la care nu aș fi putut visa vreodată, să fiu sincer. Dar vreau să o țin tot așa și sper să ajung la șapte sau opt finale consecutive" - Daniil Medvedev.



SIX STRAIGHT FINALS FOR MEDVEDEV \uD83D\uDE32 \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA @DaniilMedwed makes his sixth consecutive #ATPTour final after defeating Tsitsipas in Shanghai! \uD83C\uDFA5: @TennisTV | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/bWsQUYgchF

Jucătorii aflați în activitate care au reușit șase sau mai multe finale consecutive:

Novak Djokovic: 17 (2015-16); 7 (2011)

Rafael Nadal: 9 (2013); 7 (2011)

Roger Federer: 8 (2007); 7 (2006-07); 17 (2005-06)

Andy Murray: 7 (2016-2017); 7 (2016)

Daniil Medvedev: 6 (2019)

În plus, Daniil Medvedev este jucătorul cu cele mai multe finale în circuitul ATP, în 2019. Rusul de 23 de ani a disputat 8 finale până acum, câștigând doar trei dintre ele: Sankt Petersburg, Cincinnati și Sofia. A mai ajuns în ultimul act la US Open (Grand Slam), Montreal (Masters 1000), Washington, Barcelona și Brisbane.



Jucătorii cu cele mai multe finale în 2019:

Daniil Medvedev 9 (inclusiv cea de la Shanghai)

Novak Djokovic 5

Rafael Nadal 5

Roger Federer 5

Dominic Thiem 5

Stefanos Tsitsipas 5



A doua semifinală i-a adus față în față pe Matteo Berrettini (23 de ani) și Alexander Zverev (22 de ani). Germanul a avut nevoie de câte un singur break în fiecare set pentru a-și asigura locul în finala de la Shanghai. În primul set, echilibrul s-a rupt devreme, la scorul de 2-1 pentru Zverev, care a fructificat prima și singura minge de break. În actul al doilea, s-a mers cap la cap cu serviciul până la 4-4, când Berrettini a cedat în fața presiunii. Zverev a condus cu 40-0, italianul a salvat trei mingi de break, însă a patra a fost cu noroc pentru adversar. A urmat apoi un game câștigat la 15 de Zverev, care s-a impus după doar o oră și 8 minute de joc.

It's Zverev versus Medvedev in the @SH_RolexMasters final \uD83D\uDE4C @AlexZverev makes his sixth ATP Masters 1000 final after defeating Berrettini 6-3, 6-4 in Shanghai! \uD83C\uDFA5: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/Nt21LQmKVn

Alexander Zverev se va afla la a treia finală din acest sezon și la a șasea de Masters 1000 din carieră. Germanul s-a impus la Geneva (6-3, 3-6, 7-6(8) cu Nicolas Jarry) și a mai ajuns în ultimul act la Acapulco (învins de Nick Kyrgios, scor 6-3, 6-4).

Palmaresul celor doi finaliști de la Shanghai:



Daniil Medvedev: 6 titluri - Sankt Petersburg, Cincinnati, Sofia (toate în 2019), Tokyo, Winston-Salem și Sydney (toate în 2018)

Alexander Zverev: 11 titluri - Geneva (2019), Turneul Campionilor, Washington, Madrid, Munchen (toate în 2018), Canada, Washington, Munchen, Montpellier (toate în 2017) și Sankt Petersburg (2016).

Medvedev vs Zverev, meciuri directe:

2018 Canada Masters (optimi): 6-3, 6-2 pentru Zverev

2018 Miami Masters (turul II): 6-4, 1-6, 7-6(5) pentru Zverev

2017 Washington (sferturi): 6-2, 6-4 pentru Zverev

2016 Sankt Petersburg (optimi): 6-3, 7-5 pentru Zverev



Ce a spus Zverev despre Daniil Medvedev:

What does @AlexZverev think of his Shanghai final opponent?



"He's probably the best player in the world right now."



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/9CJbiLWKkD