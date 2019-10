​VIDEO Shanghai Masters: Alexander Zverev l-a eliminat pe Roger Federer, după ce elvețianul a salvat cinci mingi de meci în setul secund

Zverev a servit excelent în primul set al partidei (89% cu <primul>, 80% cu <al doilea>) și a avut nevoie de doar o oportunitate pentru a face break împotriva lui Federer (în game-ul al șaselea). După doar 28 de minute, Alexander s-a impus cu 6-3.

Setul secund a fost unul mult mai intens, Federer trecând la conducere (2-0), însă Zverev a reușit să egaleze rapid și să ajungă în postura de a servi pentru câștigarea partidei. Federer a salvat trei mingi de meci (de la 40-0) și a împins disputa în tiebreak. Chiar dacă a fost primul care a făcut minibreak (la 4-3), Federer și-a pierdut din nou avantajul și a fost nevoit să mai salveze două mingi de meci (la 6-5 și 7-6) înainte de a câștiga trei puncte consecutive și setul.

În setul decisiv, Alexander Zverev s-a desprins la 3-0 și nu a mai putut fi oprit de adversar, impunându-se cu 6-3 (a fructificat a șasea minge de meci).

Rezultatele înregistrate până acum în sferturi:

Stefanos Tsitsipas (6) vs Novak Djokovic (1) 3-6, 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (3) vs Fabio Fognini (10) 6-3, 7-6(4)

Alexander Zverev (5) vs Roger Federer (2) 6-3, (7)7-9, 6-3

"Shanghai Masters" are loc în perioada 6-13 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour Masters 1000". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de $7,473,620. În urmă cu un an de zile, câștigător al competiției a fost Novak Djokovic.

Clasamentul titlurilor Masters:

1 Rafael Nadal 35

2 Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

