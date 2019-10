​Shanghai Masters: Final de drum pentru Novak Djokovic - Sârbul a fost eliminat în sferturi de Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic (1 ATP) s-a oprit în sferturile turneului Masters de la Shanghai, după ce a fost învins în trei seturi de Stefanos Tsitsipas (7 ATP), scor 3-6, 7-5, 6-3. Pentru grecul de 21 de ani a fost prima victorie în fața unui jucător aflat pe primul loc în ierarhia mondială.

Djokovic a câștigat primul set al întâlnirii cu Tsitsipas fără prea mari bătăi de cap. Un singur break, reușit în al doilea game al meciului, i-a fost suficient sârbului pentru a-și adjudeca manșa, scor 6-3.

Actul secund a avut o desfășurare complet diferită. La 3-2 în favoarea sa, Tsitsipas a avut două mingi de break, dar nu a reușit să le fructifice. Echilibrul s-a păstrat până la 6-5 pentru grec, când liderul mondial a servit pentru a trimite setul la tie-break. Deși a avut trei șanse de a închide game-ul, sârbul a cedat la prima minge de break a lui Tsitsipas și meciul a ajuns în decisiv.



Cu încrederea la cote înalte, Tsitsipas a defilat în fața liderului mondial, profitând în unele momente și de erorile acestuia. Grecul a făcut break la 2-1 și nu i-a mai lăsat nicio șansă lui Dokovic până la final. Condus cu 4-1 pe tabelă, Djokovic a bifat două game-uri albe pe propriul serviciu, însă nu a reușit să-și procure nici măcar o minge de break.



Stefanos Tsitsipas a trăit cu emoții finalul partidei, după ce sârbul a reușit să revină de la 0-40 și să salveze două mingi de meci. A treia a fost cu noroc pentru grec, care a pus capăt confruntării după două ore și 4 minute de joc.



Novak Djokovic avea șapte victorii consecutive în circuit, după ce săptămâna trecută a câștigat turneul de la Tokyo (6-3, 6-2 în finala cu John Millman).

Stefanos Tsitsipas conduce acum cu 2-1 în meciurile directe cu Novak Dokovic. Grecul a mai câștigat în 2018, în optimile turneului Masters din Canada, scor 6-3, 6-7(5), 6-3, iar sârbul s-a impus în acest an, în finala Masters-ului de la Madrid, scor 6-3, 6-4.



În penultimul act al competiției, Tsitsipas se va duela cu rusul Daniil Medvedev (4 ATP), învingător în fața italianului Fabio Fognini (12 ATP), scor 6-3, 7-6(4).

Au mai rămas de jucat în sferturi:

Alexander Zverev (5) vs Roger Federer (2)

Matteo Berrettini (11) vs Dominic Thiem (4)

Vezi mai jos ultimul punct al meciului Djokovic vs Tsitsipas:



