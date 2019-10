Sportivul din Grecia a obţinut calificarea ca urmare a victoriei pe care Danil Medvedev a obţinut-o în faţa lui Fabio Fognini la Shanghai, scor 6-3, 7-6 (4).

Până acum, s-au mai calificat la ediţia din acest an a Turneului Campionilor Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Danil Medvedev şi Dominic Thiem.

Pentru Turneul Campionilor mai sunt în joc două locuri. În prezent, poziţiile şapte şi opt în clasamentul pentru acest turneu sunt ocupate de Roberto Bautista Agut şi Alexander Zverev.

Turneul va fi găzduit de Londra, în perioada 10-17 noiembrie.

\uD83D\uDEA8 Stefanos is IN \uD83D\uDEA8



\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7 @StefTsitsipas qualifies for his first #NittoATPFinals after Medvedev's victory in Shanghai \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/lN8bAXKYiN