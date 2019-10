​WTA Linz: Kiki Bertens s-a calificat în sferturi, după ce a revenit în fața lui Alison Van Uytvanck (Rezultatele zilei)

Viktória Kužmová (Slovacia) vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/N.9) 2-6, 6-2, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.8) vs Laura Siegemund (Germania) 7-6 (7/1), 2-6, 6-4

Kristina Mladenovic (Franța) vs Donna Vekic (Croația/N.4) 3-6, 6-1, 6-2

On to the quarterfinals!@kikibertens comes back from a set down to defeat Van Uytvanck 4-6, 6-3, 6-3 at @WTALinz pic.twitter.com/KvE0MaAwpE — WTA (@WTA) October 10, 2019

Kiki Bertens (Olanda/N.1) vs Alison Van Uytvanck (Belgia) 4-6, 6-3, 6-3Tot joi are loc ultima partidă din turul al doilea: Alize Cornet (Franța) vs Jelena Ostapenko (Letonia).Kiki Bertens (1) vs Cori GauffViktoria Kuzmova vs Andrea PetkovicEkaterina Alexandrova vs Kristina MladenovicAlize Cornet/Jelena Ostapenko vs Elena Rybakina