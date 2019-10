ATP: John Isner a reușit peste 1.000 de ași în anul 2019

John Isner (17 ATP) a reușit peste 1.000 de ași în anul 2019. Performanța a venit în urma meciului pierdut joi, contra lui Novak Djokovic, din optimile de finală ale turneului din Shanghai, scor 5-7, 3-6, scrie Mediafax.

Înaintea meciului cu liderul mondial, Isner avea 998 de ași în acest an. Cu alte nouă puncte făcute direct din serviciu, americanul a doborât bariera de 1.000 de ași, performanță realizată pentru a șasea oară în carieră, potrivit site-ului ATP.





De asemenea, Isner, care are o înălțime de 2.08m, a reușit în șase sezoane să fie jucătorul cu cei mai mulți ași reușiți. În acest an, sportivul de 34 de ani îl poate depăși la acest capitol pe Goran Ivanisevic, fiind la o distanță apreciabilă de urmăritorii săi.





Anii în care John Isner a fost primul în clasamentul așilor:





2010 - 1.048 de ași (62 de meciuri)

2012 - 1.005 ași (60 de meciuri)

2013 - 979 de ași (60 de meciuri)

2016 - 1.159 de ași (50 de meciuri)

2017 - 1.123 de ași (57 de meciuri)

2018 - 1.213 ași (54 de meciuri)





În plus, Isner are șansa de fi lider în clasamentul all-time al celor mai mulți ași reușiți. În prezent, americanul ocupă locul secund, după Ivo Karlovic. Croatul are 40 de ani, cu șase mai mulți decât Isner, astfel că tenismenul din Dallas are toate șansele să îl întreacă.





Clasamentul jucătorilor cu cei mai mulți ași reușiți în tenis, după anul 1991, când ATP a început contorizarea:





1. Ivo Karlovic - 13.508

2. John Isner - 11.898

3. Roger Federer - 11.225

4. Goran Ivanisevic - 10.131