​WTA Linz: Julia Goerges, eliminată de Andrea Petkovic / Victorii pentru Bertens, Alexandrova, Pavlyuchenkova și Gauff (Rezultatele zilei)

Kiki Bertens (Olanda/N.1) vs Misaki Doi (Japonia) 6-4, 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/N.9) vs Barbara Haas (Austria) 6-3, 6-3

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.8) vs Kristýna Plíšková (Cehia) 3-6, 6-0, 6-1

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Tamara Korpatsch (Germania) 6-1, 6-3

Turul II:

Cori Gauff (SUA) vs Kateryna Kozlova (Ucraina) 4-6, 6-4, 2-0 (abandon)

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Anna-Lena Friedsam (Germania) 6-3, 5-7, 6-4

The winner of the all-\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA clash at @WTALinz is @AndreaPetkovic!



She defeats Goerges 7-6(2), 6-0 to move into the quarterfinals. pic.twitter.com/94JZvHAoCv