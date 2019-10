VIDEO Faza zilei: Alexander Zverev, lovitura și "zborul" rachetei în tribună

Alexander Zverev (6 ATP) a oferit un moment amuzant pe arena centrală de la Shanghai, în timpul meciului din turul doi cu Jeremy Chardy (71 ATP). Germanul a rămas fără rachetă chiar în timpul unui punct, după ce aceasta i-a alunecat din mână și a "zburat" în tribune.



În tie-break-ul setului al doilea, la scorul de 4-1 pentru Zverev, Chardy a servit, germanul a returnat, iar la următorul schimb a rămas fără rachetă chiar în momentul în care a lovit mingea. Racheta și-a luat "zborul" din mâna lui Zverev și a ajuns în tribune.



Spectatorii i-au returnat apoi racheta lui Zverev, care a câștigat tie-break-ul și meciul, scor 7-6(11), 7-6(3). În optimi, Alexander Zverev îl va întâlni pe rusul Andrey Rublev (33 ATP).



