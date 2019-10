Caroline Garcia (31 WTA), deţinătoarea trofeului, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de al Tianjin (China). Cap de serie numărul 4, franțuzoaica a fost învinsă în două seturi de chinezoaica Yafan Wang (47 WTA), scor 6-4, 6-2.

Wang va juca în sferturi cu suedeza Rebecca Peterson (59 WTA), care a profitat de abandonul adversarei sale, chinezoaica Xinyu Wang (155 WTA), în setul al doilea. Petreson conducea cu 7-5, 3-2.

Rezultate - optimi:

UPSET ALERT \uD83D\uDEA8 China's Wang Yafan eliminates defending champion Caroline Garcia!



Peng Shuai remains as the only possible two-time champion left in the field!#tianjinopen #tianjin #tennis #ittakesWTA pic.twitter.com/1BnczxLJKg