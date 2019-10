VIDEO WTA Beijing: Naomi Osaka a câștigat al doilea titlu consecutiv și al cincilea al carierei / Victorie în trei seturi cu Barty

Statistica meciului Osaka vs Barty:





Ași: 4-5

Duble greșeli: 3-3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 41/51 (80%) - 33/47 (70%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 17/31 (55%) - 17/36 (47%)

Puncte de break câștigate: 3/7 - 1/4

Total puncte câștigate: 91-74

Top 10 WTA, după turneul de la Beijing:





1. Ashleigh Barty (Australia) 7.096 puncte

2. Karolina Pliskova (Cehia) 6.015

3. Naomi Osaka (Japonia) 5.621

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.525

5. Bianca Andreescu (Canada) 5.050

6. Simona Halep (România) 4.962

7. Petra Kvitova (Cehia) 4.776

8. Kiki Bertens (Olanda) 4.495

9. Serena Williams (SUA) 3.935

10. Belinda Bencic (Elveția) 3.848

.@Naomi_Osaka_ lifts a \uD83C\uDFC6 for the third time in 2019! pic.twitter.com/I8nBEQwtfs — WTA (@WTA) October 6, 2019

\uD83C\uDFC6 We have a champion! \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F @Naomi_Osaka_ comes back a set against Barty, 3-6, 6-3, 6-2 to become this years winner of the @ChinaOpen pic.twitter.com/8CiQKp8Kc0 — WTA (@WTA) October 6, 2019

“I really wanted to win here, I felt like I had something to prove.” @Naomi_Osaka_ reflects on her @ChinaOpen victory! pic.twitter.com/rOzX7LFPI3 — WTA (@WTA) October 6, 2019

După un prim set în care Barty a câștigat la primire în game-ul al șaselea și s-a impus cu 6-3, Osaka a servit impecabil, i-a mai oferit o singură șansă de break adversarei pe tot parcursul partidei (salvată la 2-1 și 30-40 în setul decisiv), a făcut un break în setul secund și două în al treilea și cu un procentaj de 80% al punctelor câștigate în spatele primului serviciu s-a impus după o oră și 50 de minute.Naomi Osaka va primi un premiu de 1.523.265 de dolari şi 1.000 de puncte WTA, iar Ashleigh Barty, 762.265 de dolari şi 650 de puncte WTA.Naomi Osaka a ajuns la 10 victorii consecutive. Ea le-a învins pe Tomova, Putintseva, Mertens și Pavlyuchenkova la Osaka, respectiv pe Pegula, Petkovic, Riske, Andreescu, Wozniacki și Barty la Beijing.Pentru Naomi, finala de la Beijing a fost a șaptea din carieră. Aceasta a mai câștigat alte patru titluri: Indian Wells, US Open (2018), Australian Open și Osaka (2019) și a pierdut de două ori finala de la Tokyo (2016, 2018).De cealaltă parte, Ashleigh rămâne cu șase titluri: Kuala Lumpur (2017), Nottingham, Zhuhai (2018), Miami, Roland Garros și Birmingham (2019) și cinci finale pierdute: Wuhan, Birmingham (2017), Sydney (2018), Sydney și Beijing (2019).