WTA Beijing: Naomi Osaka a câștigat al doilea titlu consecutiv și al cincilea al carierei / Victorie în trei seturi cu Barty

Statistica meciului Osaka vs Barty:

Ași: 4-5

Duble greșeli: 3-3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 41/51 (80%) - 33/47 (70%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 17/31 (55%) - 17/36 (47%)

Puncte de break câștigate: 3/7 - 1/4

Total puncte câștigate: 91-74

Top 10 WTA, după turneul de la Beijing:

1. Ashleigh Barty (Australia) 7.096 puncte

2. Karolina Pliskova (Cehia) 6.015

3. Naomi Osaka (Japonia) 5.621

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.525

5. Bianca Andreescu (Canada) 5.050

6. Simona Halep (România) 4.962

7. Petra Kvitova (Cehia) 4.776

8. Kiki Bertens (Olanda) 4.495

9. Serena Williams (SUA) 3.935

10. Belinda Bencic (Elveția) 3.848

\uD83C\uDFC6 We have a champion! \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F @Naomi_Osaka_ comes back a set against Barty, 3-6, 6-3, 6-2 to become this years winner of the @ChinaOpen pic.twitter.com/8CiQKp8Kc0