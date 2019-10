Novak Djokovic, campion pentru prima oară la Tokyo

Novak Djokovic (1 ATP) l-a învins fără probleme, duminică, în finala turneului de la Tokyo, pe John Millman (80 ATP), câștigând în premieră acest trofeu și devenind al 11-lea lider mondial care obține această performanță. Sârbul a câștigat astfel cel de-al patrulea trofeu anul acesta.

Liderul mondial a câștigat primul set al finalei de la Tokyo în doar 30 de minute, în condițiile în care australianul a încercat să joace cel mai bun tenis al său, returnând multe dintre serviciile sârbului. Experiența și jocul net superior ale lui Novak Djokovic l-au ajutat însă pe acesta să facă break-uri rapide și să câștige finala de la Tokyo în doar două seturi, scor 6-3, 6-2.



Nu este pentru prima oară când Novak Djokovic și John Millman se înfruntă, sârbul învingându-l și anul trecut, în sferturile de finală de la US Open. Scorul meciurilor directe este acum de 3-0 în favoarea jucătorului de tenis din Serbia, în vârstă de 32 de ani





De altfel, a fost o săptămână impresionantă pentru liderul mondial, care a nu pierdut niciun set în meciurile disputate în capitala Japoniei și nici nu a ajuns la tie-break.

Sârbul a jucat duminică cea de-a 110-a finală ATP din cariera sa, câștigând 76 de trofee până acum.

Acesta a fost primul turneu la care Djokovic a luat parte, după ce s-a retras, în timpul turneului de la US Open, din cauza unei accidentări suferite la umăr, scrie Mediafax.

DJOKOVIC DOMINATES IN TOKYO \uD83D\uDCAA

@DjokerNole defeats John Millman to win a title on tournament debut for the 10th time in his career \uD83D\uDE4C



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @rakutenopen pic.twitter.com/AbxmNcS1YW