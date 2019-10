ATP Beijing: Stefanos Tsitsipas, adversarul lui Thiem din finală / Victorie în fața lui Zverev

Grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, cap de serie numărul 3) l-a învins, sâmbătă, pe Alexander Zverev (Germania, 6 ATP, favorit 2) cu scorul de 7-6(6), 6-4 și se va duela pentru titlu cu austriacul Dominic Thiem (5 ATP, principalul favorit).



Chiar dacă a început mai slab, Tsitsipas a revenit de la 1-3, a câștigat patru game-uri consecutive și a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea primului set, însă neamțul a revenit și a trimis disputa în tiebreak. Zverev a condus cu 6-3, însă Tsitsipas a salvat cele trei mingi de meci (a câștigat cinci puncte la rând) și s-a impus cu 8-6.

Thiem și Tsitsipas s-au mai întâlnit de cinci ori, austriacul conducând cu 3-2.

