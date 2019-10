Dominic Thiem a avut un început lent, Karen Khachanov impunându-se în primul set, după trei servicii pierdute ale austriacului. În al doilea set, după un schimb lung de game-uri, Thiem s-a impus în tie-break cu 7-5. Thiem a pierdut primul serviciu din setul decisiv, însă Khachanov nu și-a fructificat avantajul. Austriacul a câștigat partida după aproximativ două ore și patruzeci și cinci de minute.

În finală, Dominic Thiem se va înfrunta cu câștigătorul partidei dintre Stefanos Tsitsipas (7 ATP) și Alexander Zverev (6 ATP).

What an effort from @ThiemDomi!



The top seed is into the #ChinaOpen final \uD83D\uDE4C



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/p2LB5VPSa5