Novak Djokovic (1 ATP) defilează la turneul ATP de la Tokyo, acolo unde s-a calificat vineri în semifinale. Sârbul a avut nevoie doar de 51 de minute pentru a-l învinge pe francezul Lucas Pouille (24 ATP), cap de serie numărul 5. A fost 6-1, 6-2 pentru liderul mondial.

Pentru un loc în finala competiției, Djokovic se va duela cu învingătorul dintre David Goffin (Belgia, 15 ATP), favoritul numărul 3, și Hyeon Chung (Coreea de Sud, 143 ATP).

S-au jucat vineri în sferturi:

Reilly Opelka (USA) - Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-3, 6-3

John Millman (AUS) - Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-0

Novak Djokovic (SRB/N.1) - Lucas Pouille (FRA/N.5) 6-1, 6-2



Program semifinale:



Novak Djokovic - David Goffin / Hyeon Chung

Reilly Opelka - John Millman



Turneul de la Tokyo (Japonia) este de categorie "500", se dispută pe hard (30 septembrie - 6 octombrie) și este dotat cu premii totale în valoare de $1.895.290.



Dominant from Djokovic.



The World No. 1 is into the semis in Tokyo!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/GuitusPZBv