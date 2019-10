WTA Beijing: Ashleigh Barty, în semifinale - Meci de mare luptă cu Petra Kvitova

Ashleigh Barty este prima jucătoare care a obținut calificarea în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Beijing, australianca trecând după un meci de mare luptă de Petra Kvitova. Cu toate că a pierdut primul set, liderul mondial a avut puterea să revină și să se impună, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Cap de serie numărul unu, Barty nu a avut răspunsurile pentru jocul ofensiv al adversarei din primul set. Un singur break a făcut diferența (6-4), iar australianca era clar că trebuia să schimbe ceva în jocul ei pentru a-i putea face față unei jucătoare de talia Petrei Kvitova.



Manșa a doua a fost una echilibrată, decisă înainte de a se intra în "prelungiri". Barty a fost inspirată la retur, a profitat de un game mai rău de serviciu făcut de Petra, iar setul i-a revenit cu 6-4.

Decisivul a început bine pentru Kvitova: a făcut break-ul și părea că va putea fi oprită cu greu din drumul spre calificare. Nu a fost însă așa - cehoaica a avut mari probleme de la lansare, și-a cedat de două ori serviciul și a fost învinsă de o Barty care a știut când și cum să varieze pentru a o scoate de pe trasa ideală pe Kvitova (6-3).

Meciul a durat două ore și 9 minute. În semifinale, pe Ashleigh o așteaptă un meci cu Elina Svitolina sau Kiki Bertens.



Ultimul punct al partidei dintre Barty și Kvitova:



\uD83C\uDFC6 Three sets through! @Ashbarty comes back against Kvitova, 4-6, 6-4, 6-3, to advance to the semi-finals.#ChinaOpen @ChinaOpen pic.twitter.com/vYKoYnS9Mz