Echipa națională masculină de tenis a României joacă anul viitor, în 6 și 7 martie, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, împotriva celor din China, întâlnirea urmând a avea loc acasă, a anunțat Federația Română de Tenis.





Federația Internațională de Tenis a schimbat sistemul de desfășurare a Davis Cup by Rakuten, și, astfel, se joacă global, în 36 de orașe din întreaga lume, fiind eliminat caracterul zonal al competiției.

În cazul în care România va câștiga întâlnirea din martie 2020 va juca încă un play-off, în septembrie 2020, play-off la care vor participa și echipele care au pierdut în calificările pentru turneul final.



⚠️ Here is the full draw for the World Group I Play-offs which will take place 6-7th March 2020 ⚠️



