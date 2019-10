Maria Sharapova, forfait pentru turneul de la Linz

Accidentarea la umăr îi dă în continuare bătăi de cap Mariei Sharapova (137 WTA). Rusoaica nu va participa la turneul de la Linz (Austria), care se va desfășura în perioada 7-13 octombrie, au anunțat organizatorii.

"Desigur că îmi pare foarte rău că Maria nu poate veni la Linz, însă înțeleg, pentru că sănătatea jucatoarelor are prioritate", a spus Sandra Reichel, directoarea turneului.

Maria Sharapova a disputat ultimul meci la US Open, unde a fost eliminată în primul tur de Serena Williams, scor 6-1, 6-1.

Maria Sharapova, sezon măcinat de accidentări

Maria Sharapova a participat doar la opt turnee în acest an, având un bilanț de opt victorii și șapte înfrângeri. Cel mai bun rezultat înregistrat de rusoaică în 2019 a fost la Shenzhen, primul turneul la care a luat parte în actualul sezon, unde a ajuns până în sferturi.

La primul Grand Slam al anului, Australian Open, Sharapova a avut parte de o tragere la sorți dificilă, însă a reușit să o elimine din competiție pe Caroline Wozniacki, deținătoarea trofeului, în turul al treilea (scor 6-4, 4-6, 6-3). Rusoaica s-a oprit însă în optimi, fiind învinsă de Ashleigh Barty (scor 4-6, 6-1, 6-4).

Apoi, după retragerea dinaintea meciului din optimi de la Sankt Petersburg, a lipsit de pe teren aproape cinci luni, ratând și Roland Garros-ul, din cauza unei accidentări la umărul drept.

A urmat o accidentare la antebraț care a forțat-o să abandoneze în primul tur la Wimbledon (în setul decisiv al meciului cu Pauline Parmentier, la scorul de 5-0 pentru franțuzoaică). Apoi, Sharapova a pierdut în primul tur la Toronto (scor 6-4, 3-6, 4-6 cu Anett Kontavei), în turul doi la Cincinnati (4-6, 1-6 cu Ashleigh Barty) și în runda inaugurală la US Open (1-6, 1-6 cu Serena Williams)



Bad news for all @MariaSharapova fans. \uD83E\uDD15

The Porsche Brand Ambassador has withdrawn from @WTALinz due to shoulder issues.

Get well soon, Maria! \uD83E\uDD1E\uD83C\uDFFC#porschetennis pic.twitter.com/S64r61WaP4