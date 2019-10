WTA Beijing: Naomi Osaka, în sferturi după o revenire spectaculoasă (6-4, 6-0 cu Alison Riske); Nipona a câștigat 10 game-uri la rând

Condusă cu 4-2 în primul set, Naomi Osaka (4 WTA) a făcut o adevărată demonstrație de forță în partida cu Alison Riske (SUA), 24 WTA). Japoneza a câștigat zece game-uri consecutive, calificându-se în sferturile turneului Premier Mandatory după o oră și 14 minute de joc, scor 6-4, 6-0.



Finalistă săptămâna trecută la Wuhan (a fost învinsă de Aryna Sabalenka, scor 6-3, 3-6, 6-1), Alison Riske a fost cea care a rupt echilibrul în primul set, după ce a făcut break la scorul de 3-2 în favoarea sa. Din acest moment, nu a mai funcționat nimic în jocul americancei, iar Osaka nu a mai cedat niciun game până la finalul meciului.



Riske a mai opus rezistență în ultimul game, unul destul de disputat pe serviciul său, când a reușit să salveze o minge de meci a japonezei. La cea de-a doua oportunitate a lui Naomi, americanca a comis o dublă greșeală, iar meciul s-a încheiat după 10 game-uri consecutive câștigate de niponă.



\uD83C\uDFC6 @Naomi_Osaka_ breezes through second set against Riske, 6-4, 6-0, moves onto quarter finals at @ChinaOpen #ChinaOpen #大坂なおみ pic.twitter.com/0psOki2h0w