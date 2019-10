ATP Beijing: Andy Murray, pe drumul cel bun - Victorie în două seturi cu Matteo Berrettini (favorit 8)

Andy Murray (503 ATP) a debutat cu dreptul la turneul de la Beijing, obținând o victorie uriașă în fața italianului Matteo Berrettini (13 ATP, favorit 8), unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului în circuitul ATP. Britanicul s-a impus in două seturi decise la tie-break, scor 7-6(2), 7-6(7), după un meci intens care a durat două ore.

În optimi, Murray se va duela cu britanicul Cameron Norrie (69 ATP), care a beneficiat în primul tur de abandonul chinezului Cristian Garin (33 ATP), la scorul de 7-6(5), 1-0 în favoarea sa, după o oră și 20 de minute de joc.



Operat la şold în luna ianuarie, Andy Murray şi-a făcut revenirea în competiţii cu ocazia turneului de la Queen's (17-23 iunie), unde a evoluat în proba de dublu alături de Feliciano Lopez, câştigând competiţia.

În probele de simplu, Murray a evoluat pentru prima dată la Cincinnati, însă a pierdut în primul tur în fața lui Richard Gasquet (4-6, 4-6). A urmat apoi participarea la Winston-Salem, unde a fost eliminat tot în runda inaugurală (6-7(8), 5-7 cu Tennys Sandgren).



Prima victorie la simplu în circuitul ATP pentru Murray, după operaţia suferită la şold, a venit săptămâna trecută (24 septembrie), la turneul de la Zhuhai. Fostul lider mondial și-a luat revanșa în fața lui Tennys Sandgren (scor 6-3, 6-7(6), 6-1), înainte de a fi eliminat în optimi de Alex de Minaur (scor 4-6, 6-2, 6-4), cel care avea să câștige competiția.



