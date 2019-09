​VIDEO Bătaie în tribune la Beijing, în timpul meciului dintre Angelique Kerber și Shuai Zhang

Un suporter al tenismenei Angelique Kerber a fost agresat fizic în timpul meciului pe care jucătoarea din Germania l-a jucat contra lui Shuai Zhang, duminică, în primul tur al turneului de la Beijing, scrie Mediafax.

Potrivit abc.es, incidentul a apărut în momentul în care un fan chinez a început să o încurajeze pe Angelique Kerber. Acesta se afla în apropierea lojei lui Shuai Zhang când a început să fie lovit de un oaspete al jucătoarei din China.

În imaginile surprinse de spectatori și postate pe rețelele de socializare, se poate observa cum persoana din loja lui Zhang îl lovește pe fanul respectiv cu pumnii și picioarele, iar cei aflați în apropiere întârzie să intervină. Motivul conflictului pare să fie reprezentat de faptul că victima o încuraja pe Kerber, în detrimentul conaționalei Zhang.

There also have another view. We can see the whole thing clearly. That made me angry. It’s not acceptable!! pic.twitter.com/NoUdGnvBwx