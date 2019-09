Simona Halep: "Accidentarea de la Wuhan s-a înrăutăţit"

A părăsit turneul de la Beijing în turul doi și a oferit la finalul partidei cu Ekaterina Alexandrova explicația pe care o intuia aproape toată lumea: accidentarea de la Wuhan s-a înrăutațit. Simona Halep a precizat că va reveni în țară, va face un control RMN, va lua o pauză și va urma un tratament.

Ce a spus Simona la finalul partidei cu Alexandrova



"A fost o zi dificilă. Nu m-am recuperat bine după primul meci, aşa că a fost foarte greu pentru mine să joc, iar ea a evoluat foarte bine. Accidentarea de la Wuhan s-a înrăutăţit, aşa că trebuie să merg acasă şi să fac un control RMN, să iau o pauză şi să fac tratament", a declarat Simona Halep, potrivit site-ului WTA, citată de News.ro.



Simona s-a prezentat luni la un nivel scăzut din punct de vedere fizic, întrebările care au fost cel mai probabil în mintea multora dintre cei care au văzut meciul fiind: când va abandona și de ce a intrat pe teren să joace ținând cont de faptul că are probleme medicale?







"A fost un meci destul de greu, dar ea nu a jucat prea bine. Îmi aduc aminte meciul când am jucat ultima dată la Cincinnati, a fost mai greu decât astăzi, dar eu am încercat să rămân concentrată pe toată durata meciului, pentru că știu că poate juca pur și simplu incredibil. Am încercat să fiu concentrată și atentă, mă bucur că am reușit să o fac până la final azi" - Ekaterina Alexandrova, citată de News.ro.





În acest an, Simona Halep ar trebui să mai participe la turneul de la Moscova (14-20 octombrie) și la Turneul Campioanelor (28 octombrie - 3 noiembrie).





De știut: