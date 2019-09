WTA Beijing: Bianca Andreescu s-a calificat în premieră la Turneul Campioanelor, după victoria cu Aliaksandra Sasnovich

Bianca Andreescu (6 WTA), favorita numărul 5, a debutat cu o victorie în trei seturi la turneul Premier Mandatory de la Beijing. Jucătoarea canadiană de origine română a învins-o pe Aliaksandra Sasnovich (60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-1, asigurându-și astfel și prezența în premieră la Turneul Campioanelor.

Aflată la prima participare la China Open, Andreescu (19 ani) și-a adjudecat victoria după o oră și 53 de minute de joc. Pentru ea a fost prima partida după triumful de la US Open, la 7 septembrie (6-3, 7-5 cu Serena Williams).

În turul al doilea de la Beijing, Andreescu va evolua cu belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA. Singura întâlnire anterioară dintre cele două jucătoare a avut loc în sferturile de la US Open, unde Bianca s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-3.

Grație victoriei de luni, Bianca Andreescu a acumulat 4792 puncte în clasamentul Porsche Race și s-a calificat în premieră la Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie - 3 noiembrie), competiție care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.



Bianca este a patra jucătoare care și-a asigurat "biletele" pentru Shenzhen, după Ashleigh Barty, Karolina Pliskova şi Simona Halep. Pentru ultimele patru locuri de la Turneul Campioanelor luptă în continuare Naomi Osaka, Petra Kvitova, Serena Williams, Elina Svitolina, Belinda Bencic şi Kiki Bertens.



\uD83C\uDFC6 Victory in three sets! @Bandreescu_ triumphs over Sasnovich, 6-2,2-6,6-1 #ChinaOpen pic.twitter.com/dxATRiUgfM