​LIVEText Simona Halep vs Ekaterina Alexandrova 2-4

2:4 Pe primul serviciu, Simona face diferenta, insa este taxata atunci cand trimite cu al doilea (15-15). Inca un retur direct castigator al rusoaicei, venit tot pe serviciul al doilea al Simonei (15-30). Retur pe tusa, 15-40. Game slab de serviciu facut de Halep: a servit aproape numai cu doi-ul, iar rusoaica nu a iertat-o...







In timp ce Simona sta in gandurile ei pe banca, Ekaterina a cerut sa stea de vorba cu antrenorul ei (on court coaching)







2:3 Simona incepe sa varieze: loveste mai scurt, mai lung, mai inalt, o incomodeaza pe adversara (0-15). Din pacate, rateaza o dreapta inversa la retur (15-15). Pe un retur lung al Simonei, Ekaterina comite o eroare fortata: 15-30. Dubla greseala: 15-40. Vine pana la urma break-ul, Simona a fost inspirata la retur, iar acest lucru se vede pe tabela. Fara sa fie la 100% din punct de vedere fizic, Simona ramane in meci si acum are sansa se egaleze pe propriul serviciu





1:3 Ekaterina inceaca sa produca lovituri castigatoare de oriunde (30-0), insa greseste de doua ori la rand. De pe culoarul de dublu, Simona rateaza complet un rever. Incepe insa sa se incalzeaza parca si spatele: se misca ceva, ceva mai bine. Game solid al Simonei, ea apare pe tabela: 1-3







0:3 Se apara inspirat Halep, castiga punctul, dar se vede pe deplasare ca are unele probleme fizice. Nu se apleaca suficient, pare sa aiba dureri la spate. Rusoaica face erori, 0-30. Simona se duce pana in reclamele de pe margine pentru a returna o minge, insa nu prinde terenul (15-30). Doua mingi de rebreak, dupa ce Simona a fost bine plasata la retur (15-40). Inca o data pe un slice Halep arata ca nu isi poate face miscare asa cum si-ar dori (30-40). Este salvata si a doua minge de break: serviciu la teu bun, apoi dreapta inversa castigatoare. Inca un retur lung si aspru al Simonei: a treia minge de rebreak. Nici de aceasta data nu se incheie game-ul, inca o egalitate. Retur in burta fileului: avantaj pentru rusoaica. Serviciu bun la exterior, iar Ekaterina conduce acum cu 3-0. Sigur, Simona stie cel mai bine cum se simte, insa pare mai degraba ca se incapataneaza sa stea pe teren - nu pare prea bine din punct de vedere fizic, este rigida, nu se apleaca suficient, lucru care poate trada o durere la spate...







0:2 Alexandrova joaca foarte bine pe partea ofensiva: nu sta la discutii, deschide terenul cu reverul foarte bine, iar Simona sta intr-o defensiva disperata. Ekaterina continua sa produca lovituri castigatoare (15-30). Rusoaica are unele probleme atunci cand Simona reuseste sa schimbe directia - nu este chiar cea mai buna la deplasarea pe lateral. Greseste si de pe mediana Ekaterina - nu are aceeasi precizie atunci cand este impinsa un metru si ceva in spatele baseline-ului. Game-ul nu este insa gata: greseste si Halep, egalitate la 40. Deplasata spre zona de forehand, Ekaterina nu face corect retragerea si trimite mult in aut. Din defensiva, Halep incearca un slice, dar mingea se duce in afara terenului - minge de break. Este salvata cu un serviciu bine plasat. Retur violent al rusoaicei - inca o sansa de break. Rigida pe un rever, Halep trimite in fileu: 0-2. Nu pare tocmai in cea mai buna conditie fizica jucatoarea noastra







0:1 Meciul incepe cu Ekaterina la serviciu. O dubla greseala a rusoaicei (0-15). Urmeaza o rama a Simonei, in timp ce pe arena se aud zgomote din tot complexul. Retur scurt al Simonei, iar Alexandrova face pasul in fata si inchide punctul. Ekaterina este agresiva, o tine pe Halep in spatele baseline-ului (40-15), intr-o zona din care Simona nu poate fi periculoasa. Rusoaica are adancime in lovitura de backhand in cross, este o arma buna a acesteia. Inca o dubla (a doua din acest game), iar egalitatea este restabilita (40-40). Nici dreapta nu este mai prejos in dreptul rusoaicei: lovitura castigatoare in lungul liniei. Face insa si multe erori aceasta, inca o egalitate. Sunt schimburi scurte, se joaca la linie. Momentan, Simona este usor pasiva: nu a condus aproape niciun punct, este dominata. Rusoaica isi castiga serviciul, Halep nu este inca intrata in meci







Cele doua sportive se afla la incalzire ​





De aici începe meciul LiveText







Simona Halep (5 WTA) o întâlnește pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 38 WTA) în turul al doilea al ultimului turneu Premier Mandatory al sezonului, China Open de la Beijing. Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.