Simona Halep, calificată pentru a șasea oară consecutiv la Turneul Campioanelor

Deşi a avut cinci calificări anterioare la Turneul Campioanelor, Halep nu a participat decât la patru ediţii. Anul trecut, ea a fost nevoită să declare forfait din cauza unei accidentări la spate (hernie de disc).



Şi în acest an participarea ei la finala sezonului este în pericol. Ea a suferit o accidentare tot în zona lombară a spatelui şi tot la turneul de la Wuhan.



Halep s-a calificat de două ori de pe locul I al clasamentului Porsche Race to Singapore, în 2017 şi 2018.



Acum, cu 4.907 puncte, ea este a treia jucătoare care obţine "biletele" pentru Turneul Campioanelor, după australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, cu 5.836 de puncte, şi după Karolina Pliskova din Cehia, cu 5.315. În acest moment, "baremul" de calificare este de 4.775 de puncte, pe care probabil îl va îndeplini în curând jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (4.737 de puncte), câştigătoarea US Open.



Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la finala sezonului a fost în 2014, la prima participare, când a jucat finala, pierdută în faţa americancei Serena Williams, scor 6-3, 6-0.



Turneul Campioanelor se mută din acest an de la Singapore la Shenzhen. Schimbarea nu presupune numai locul, ci şi dublarea premiilor totale, de la 7 la 14 milioane de dolari.



Câştigătoarea Turneului Campioanelor va încasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4,75 de milioane de dolari, mai mult decât campioana de la US Open, care deţine recordul până atunci, cu 3,85 de milioane de dolari. Condiţia pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucătoarea campioană să câştige toate meciurile din faza grupelor.



În acest sezon, Halep, care a împlinit de curând 28 de ani, a câştigat turneul de la Wimbledon şi a mai jucat finale la Doha şi la Madrid, scrie News.ro.