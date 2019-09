3-0 Prima dubla greseala a meciului este comisa de Halep (15-15). Romanca profita in continuare de cadourile din partea adversarei (30-15). Forehand-ul in cross al suedezei nu prinde terenul - doua sanse de 3-0 pentru Halep. Apare inca o eroare din partea Rebeccai, iar game-ul este castigat fara emotii de jucatoarea noastra. Peterson pare complet dezorientata, nimic nu functioneaza in jocul sau.







2-0 Halep incearca sa trimita cu reverul in lung de linie, insa fileul ii sta in cale (30-0). Forehand-ul o tradeaza pe Simona, trei mingi de game pentru suedeza. Halep pune excelent o contra-scurta, Peterson ajunge, dar trimite mult in spatele liniei de fund (40-15). Rebecca incearca o lovitura in cross, dar mingea aterizeaza pe culoarul de dublu (40-30). Din nou o eroare a suedezei, de data aceasta nu i-a iesit lungul de linie (40-40). Vine apoi o lovitura in cross scurt, Halep cere challenge si are dreptate, mingea a fost in aut. Peterson loveste naprasnic cu forehand-ul si salveaza mingea de break a romancei. Obligata sa loveasca din alergare, Halep greseste. Peterson este incomodata de o minge inalta si trimite in afara terenului. Vine apoi o lovitura pe linie a suedezei, care are inca o sansa sa inchida game-ul. O iroseste si pe aceasta in acelasi stil, terenul pare ca este prea mic pentru Peterson. Rebecca rateaza din nou tinta si Halep beneficiaza de a doua minge de break din acest game. Da, este break! Halep schimba bine directia, isi surprinde adversara si aceasta greseste. Halep a ajuns la sase game-uri consecutive castigate.







1-0 Setul secund incepe cu Halep la serviciu. Peterson continua seria de erori, multe cadouri facute de suedeza. Halep rupe excelent ritmul cu o scurta, executata impecabil. Suedeza n-a avut nicio reactie (30-15). Simona loveste intarziat, iar mingea se opreste in fileu (40-30). Romanca profita de o minge scurta, face pasul in fata si loveste pe contre-pied. Debut foarte bun pentru Halep si in actul al doilea.







6-1 Retur bine plasat al Simonei, lung, pe mijloc, iar suedeza greseste. Vine apoi inca o eroare din partea Rebeccai, tot mai multa presiune pe serviciul acesteia. Peterson cauta cross-ul, insa mingea este tot afara - trei sanse de set pentru Halep. Reverul suedezei nu prinde terenul, iar Halep isi adjudeca primul act dupa 30 de minute de joc.







5-1 Peterson isi adjudeca primul punct, cu un voleu din apropierea fileului. Dupa un lung de linie, Halep loveste superb cu forehand-ul in cross (15-15). Peterson loveste scurt cu dreapta si o forteaza pe Halep sa greseasca (30-30). Suedeza continua insa sa imprastie mingi in afara terenului. Urmeaza apoi o lovitura in plasa fileului si Simona se apropie la un game de castigarea primului set.







4-1 Simona castiga un punct superb, dupa ce a alergat dintr-o parte in alta a terenului. Halep cedeaza urmatorul punct, lovind in fileu. Vine apoi un retur prea lung al Simonei (30-15). Forehand excelent in lung de linie al Simonei, nimic de facut pentru suedeza (30-30). Peterson incearca sa schimbe directia, insa din nou lovitura sa este prea puternica - minge de break pentru Halep. Impinsa prea mult in spatele liniei de fund, Halep nu mai poate pune mingea in teren, egalitate. Peterson trimite in aut in doua randuri, iar Halep isi trece in cont al doilea break din aceasta partida si se distanteaza la 4-1.







3-1 Minge prea lunga a suedezei. Forehand-ul Simonei se opreste in fileu (15-15). Un schimb lung de mingi ii revine Simonei, care s-a aparat exelent. Retur in afara terenului - doua mingi de game pentru Halep. Peterson face pasul la fileu si inchide punctul cu voleul. Suedeza isi deschide foarte bine terenul, o alearga mult pe Halep si pana la urma isi adjudeca punctul. Reverul Simonei o pune in dificultate pe Peterson, punct pentru romanca. Rebecca scapa inca o data mingea in afara terenului si tabela arata 3-1 pentru Halep.







2-1 Halep alearga dintr-o parte in alta, insa Peterson profita de o minge scurta si puncteaza pe contre-pied. Returul Simonei se opreste in fileu (30-0). Halep trimite cu reverul in lung de linie, o lovitura de exceptie! Simona face pasul in teren, insa trimite cu forehand-ul in afara terenului (40-15). Rebecca serveste bine, returul Simonei este slab si este apoi pedepsita de adversara. Peterson apare pentru prima data pe tabela.







2-0 Peterson forteaza o lovitura in lung de linie si minea se duce dincolo de linia de fund. Halep isi trece in cont inca un punct, insa apoi trimite in fileu (30-15). Halep face pasul la fileu, dar nu este inspirata. Suedeza profita si reuseste passing-ul castigator (30-30). Halep nu gaseste terenul si ii ofera adversarei o minge de break. Rebecca nu poate trece mingea peste fileu, iar apoi trimite prea lung. Situatia s-a schimbat, acum Halep are minge de game. Halep se opreste in timpul punctului, cere challenge, dar mingea a prins linia. Peterson loveste cu prea multa forta, inca o minge de game pentru romanca. Inca o minge in aut a suedezei si tabela se modifica in favoarea Simonei, scor 2-0







1-0 Meciul a inceput cu suedeza la serviciu. Retur bun al Simonei, care o forteaza pe adversara sa greseasca. Un prim scim lung de mingi, reverul Simonei se opreste in fileu (15-15). Peterson scapa de putin mingea in afara terenului, punctul ii revine romancei. Halep isi plimba bine adversara, iar aceasta nu mai poate lovi corespunzator si trimite in aut - doua mingi de break pentru jucatoarea noastra. Halep trimite lung, la limita si inchide punctul pe contre-pied. Inceput perfect pentru numarul 6 WTA!







Halep si Peterson se afla la incalzire.







Simona Halep (6 WTA) debutează duminică la turneul Premier Mandatory de la Beijing. Românca o înfruntă în primul tur pe suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), venită din calificări. Confruntarea poate fi urmărită în direct la Digi Sport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep şi Peterson s-au mai întâlnit o dată, în 2013, când Halep a câştigat cu 6-4, 6-0, în turul I al turneului de la Bastad.





În vârstă de 24 de ani, suedeza este pe locul 53 WTA, aproape de cea mai bună clasare din carieră, locul 52. Ea are un sezon reuşit, în care a câştigat primul trofeu din carieră, la Nanchang, la 15 septembrie, după 6-2, 6-0, cu Elena Ribakina din Kazahstan, în finală.



La Beijing, ea le-a întrecut în calificări pe chinezoaica Fang Ying Xun, locul 227 WTA, scor 7-6 (4), 6-4, şi de japoneza Misaki Doi, locul 75 WTA, scor 6-1, 6-7 (3), 6-2, scrie News.ro.





Traseul virtual al Simonei la Beijing:



Turul I: Rebecca Peterson

Turul II: Ekaterina Alexandrova / Bernarda Pera

Turul III: Aryna Sabalenka / Daria Kasatkina

Sferturi: Karolina Pliskova / Caroline Wozniacki

Semifinale: Bianca Andreescu / Naomi Osaka

Finală: Ashleigh Barty / Elina Svitolina / Petra Kvitova.



China Open se dispută în perioada 28 septembrie - 6 octombrie la Beijing, pe hard, are premii totale în valoare de $8,285,274 și face parte din categoria Premier Mandatory. Ultima campioană este Caroline Wozniacki (2018).