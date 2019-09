Ibericul îl va întâlni în semifinale pe francezul Adrian Mannarino (61 ATP) care a trecut de bosniacul Damir Dzumhur (93 ATP) cu 6-1, 6-4.

Alte rezultate au fost:

Roberto Bautista Agut (Spania/N.2) - Andreas Seppi (Italia) 6-2, 6-2

Alex de Minaur (Australia/N.7) - Borna Coric (Croaţia/N.4) 6-2, 4-6, 6-4.

