WTA Wuhan: Aryna Sabalenka, în finală - Victorie în două seturi cu Ashleigh Barty

Aryna Sabalenka se află la o singură victorie distanță de a-și apăra titlul cucerit în urmă cu un an de zile la Wuhan, jucătoarea din Belarus calificându-se în ultimul act după un succes cu Ashleigh Barty (liderul mondial), scor 7-5, 6-4.

Partida a durat o oră și 41 de minute. În finală, Sabalenka o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Alison Riske și Petra Kvitova.



Ultimul punct al partidei Sabalenka vs Barty:



It’s a second straight trip to the @wuhanopentennis final for @SabalenkaA \uD83D\uDD25 The defending champion defeats World No.1 Barty 7-5, 6-4. pic.twitter.com/6e8kquXLBo