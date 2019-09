Eugenie Bouchard și marile speranțe: "M-am săturat să pierd. Voi fi gata pentru sezonul următor"

Eugenie Bouchard (25 de ani) a câștigat ultimul meci în februarie, iar de atunci a bifat 11 înfrângeri consecutive, ajungând pe locul 157 în ierarhia mondială. Ambiționată de lipsa rezultatelor, canadianca a anunțat că va munci din greu pentru a fi în formă în sezonul viitor. "M-am săturat să pierd. Trebuie să muncesc din greu pentru a-mi îmbunătăți jocul, așa că voi fi gata pentru sezonul următor", a spus Bouchard.





"M-am săturat să pierd. Antrenorul meu a spus că ar trebui să ne folosim de restul sezonului pentru a-l pregăti pe următorul. Voi juca din nou la turnee, dar voi lucra la condiția fizică, pentru că asta îmi lipsește acum.







Trebuie să muncesc din greu pentru a-mi îmbunătăți jocul, așa că voi fi gata pentru sezonul următor. Este întotdeauna dezamăgitor să pierzi. Acum îmi reconstruiesc jocul. Mulți jucători traversează momente grele și au existat reveniri grozave în istorie.







Unii jucători care au avut performanțe mult mai mari decât mine au trecut prin momente dificile, inclusiv Andre Agassi. Dacă păstrezi acea dorință arzătoare, există întotdeauna speranța unei reveniri. Trebuie doar să muncești din greu. Nimic nu durează pentru totdeauna", a declarat Eugenie Bouchard, potrivit Tennis World USA.





Ajunsă pe locul 157 în clasamentul WTA, Eugenie Bouchard are un bilanț negativ în acest sezon: 6 victorii și 16 înfrângeri. Ultimul succes al canadiencei în acest an datează din luna februarie, când o învingea pe Vera Lapko, scor 6-3, 6-4, în primul tur la Dubai.





În runda a doua, Bouchard a dat peste Simona Halep, care s-a impus cu 7-6(4), 6-4. De atunci a urmat un lung șir de înfrângeri pentru Eugenie. Jucătoarea de 25 de ani a participat la 11 turnee și a fost eliminată de fiecare dată în primul tur al calificărilor sau în prima rundă de pe tabloul principal: Indian Wells (5-7, 6-3, 5-7 cu Kirsten Flipkens), Miami (6-4, 0-6, 4-6 cu Nao Hibino, în calificări), Roland Garros (2-6 , 2-6 cu Lesia Tsurenko), Eastbourne (2-6, 0-6 cu Fiona Ferro, în calificări), Wimbledon (3-6, 7-5, 6-8 cu Tamara Zidansek), Laussanne (6-2, 4-6, 5-7 cu Tamara Korpatsch), Washington (1-6, 2-6 cu Lauren Davis), Toronto (6-4, 1-6, 4-6 cu Bianca Andreescu,), Vancouver - ITF (6-3, 3-6, 1-6 cu Timea Babos), Bronx (4-6, 6-3, 3-6 cu Kaia Kanepi, în calificări) și US Open (3-6, 3-6 cu Anastasija Sevastova).



În urmă cu 4 ani, Eugenie Bouchard era considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis. În 2014, canadianca s-a aflat pe locul 5 în lume, reușind să ajungă până în finală la Wimbledon (a învins-o în semifinale pe Simona Halep). În același an, a jucat în semifinale la Australian Open și Roland Garros.



De-a lungul carierei, Bouchard a strâns din tenis $6,419,267. Are un singur titlu în palmares (la Nurnberg, în 2014) și alte cinci finale pierdute (2016 - Hobart, Kuala Lumpur; 2014 - Wimbledon, Wuhan; 2013 - Osaka).