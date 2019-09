​LiveText Simona Halep vs Elena Rybakina 2-1

2:1 Cand este deplasata, scoasa din zona de confort, Elena este usor rigida, nu mai gaseste raspunsurile. Halep intra prea mult intr-o minge la retur, in incercarea de a fi agresiva. Sunt destule erori de ambele parti (30-30), urmeaza un punct foarte important. Reverul in lungul liniei ii aduce Simonei o minge de break.







1:1 Adusa la fileu cu o mine slice, Rybakina este pasata frumos de catre Simona. Elena are un forehand puternic, aspru si un rever stabil (loveste bine de pe ambele parti). Este o jucatoare care dicteaza ritmul in special de pe mediana. Serviciul ii aduce Simonei un punct important (30-30). Dupa ce a castigat trei puncte la rand, Halep a egalat pe tabela (1-1)







0:1 Meciul a inceput cu Elena la serviciu. O prima eroare a Simonei, cu backhandul in cross. Rybakina intra in teren si loveste foarte bine cu forehandul - are o arma importanta in aceasta lovitura (30-0). Halep conduce punctul si inchide raliul cu o dreapta inside-out (40-30). Halep o plimba pe adversara dintr-un colt in altul, iar defensiva Elenei cedeaza (40-40). Serviciul o ajuta insa pe sportiva din Kazahstan, iar numarul 50 WTA castiga game-ul de debut







Suporteri asiatici cu steagul Romaniei in tribune, Simona este iubita in aceasta parte de lume





Sunt 26 de grade Celsius la ora meciului







Juan Zhang este arbitrul din scaun al partidei de pe arena centrala







Nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA, dar o vor face în optimile de la Wuhan (Premier 5). Simona Halep (cap de serie numărul patru) se duelează cu Elena Rybakina (20 de ani, 50 WTA, Kazahstan, wild card) pentru un loc în sferturile competiției asiatice. Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.