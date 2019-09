​LiveText Simona Halep vs Elena Rybakina 0-0

Meciul a inceput cu Elena la serviciu. O prima eroare a Simonei, cu backhandul in cross. Rybakina intra in teren si loveste foarte bine cu forehandul - are o arma importanta in aceasta lovitura (30-0).







Suporteri asiatici cu steagul Romaniei in tribune, Simona este iubita in aceasta parte de lume





Sunt 26 de grade Celsius la ora meciului







Juan Zhang este arbitrul din scaun al partidei de pe arena centrala







Nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA, dar o vor face în optimile de la Wuhan (Premier 5). Simona Halep (cap de serie numărul patru) se duelează cu Elena Rybakina (20 de ani, 50 WTA, Kazahstan, wild card) pentru un loc în sferturile competiției asiatice. Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.