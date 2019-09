​ATP Zhuhai: Andy Murray a obținut prima victorie în circuit după operația la șold

Murray, 32 ani, a avut nevoie de două ore şi 40 de minute pentru a-şi adjudeca victoria, el reuşind 13 aşi pe parcursul meciului.

În runda următoare, Murray va juca împotriva australianului Alex De Minaur (31 ATP, favorit nr. 7) care l-a eliminat pe conaţionalul său, John Millman (79 ATP) cu 6-1, 6-3.

Săptămâna trecută, înainte de debutul la turneul din China, Andy Murray spunea că ar fi un pic ''naiv'' să creadă că ar putea redeveni în viitor jucătorul care a fost la un moment dat, când a ocupat primul loc mondial şi a câştigat trei titluri de Grand Slam.

''Sincer să fiu, nu mă aştept să revin la cel mai bun nivel la care am fost în trecut. Aş fi un pic naiv şi nechibzuit să cred asta. Simt că pot încă să concurez la cel mai înalt nivel din punct de vedere tehnic, dar nu ştiu dacă fizic voi putea să recuperez astfel încât să fiu din nou competitiv'', afirma Murray.

Operat la şold în luna ianuarie, el şi-a făcut revenirea în competiţii cu ocazia turneului de la Queen's, unde a evoluat în proba de dublu alături de Feliciano Lopez, câştigând competiţia.

Câştigătorul a trei trofee de Grand Slam, Murray s-a temut că va fi nevoit să pună capăt carierei sale după noua intervenţie chirurgicală la care a fost supus la începutul acestui an.

Alte rezultate de marţi de la Zhuhai, turul 1:

Damir Dzumhur (Bosnia) - Marco Cecchinato (Italia) 5-7, 6-4, 6-2

Miomir Kecmanovic (Serbia) - Casper Ruud (Norvegia) 6-2, 0-0 (abandon)

Zhizhen Zhang (China) - Dominik Koepfer (Germania) 7-5, 6-2

Pablo Andujar (Spania) - Steve Johnson (SUA) 2-6, 6-2, 6-1.

