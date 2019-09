Clasamentul celor mai bogate persoane din tenis: Ion Țiriac - locul 1; Rafael Nadal, devansat de Maria Sharapova

Jurnaliștii de la therichest.com au întocmit un clasament al celor mai bogate persoane din tenis (foști și actuali jucători), iar Ion Țiriac este liderul detașat al ierarhiei cu o avere estimată la aproximativ 1.1 miliarde de dolari. Roger Federer se află pe doi (450 de milioane), în timp ce Rafael Nadal (locul 5) este devansat și de Maria Sharapova.







Cu afaceri în mai multe domenii, Țiriac este lider incontestabil cu 1,1 miliarde de dolari. Omul de afaceri român (un apropiat al Simonei Halep) este urmat la o diferență semnificativă de Roger Federer.







Marele campion elvețian a adunat din tenis și din sponsorizări undeva la 450 de milioane de dolari. El are, printre altele, contracte cu nume importante precum Mercedes Benz, Rolex, Uniqlo, Credit Suisse, Lindt și Wilson. Are 20 de Grand Slam-uri câștigate în carieră, performanță cu care domină ierarhia all-time (este urmat de Nadal, cu 19 trofee).







Podiumul este încheiat de Novak Djokovic. Liderul mondial a fost primul care a trecut bariera celor 100 de milioane de dolari câștigați doar din tenis (l-a urmat Federer). Conform therichest.com, Nole are o avere de aproximativ 200 de milioane de dolari. Sârbul are numele legat, printre altele, de firme importante precum Asics, Head, Lacoste, Seiko și Ultimate Software.







Nu mai are rezultatele de odinioară (nu a mai reușit vreun rezultat notabil după ce a ispășit suspendarea pentru dopaj), dar are în continuare lipici la bani. Maria Sharapova are o avere de aproximativ 195 de milioane de dolari, performanță cu care se află, de exemplu, înaintea lui Rafael Nadal. Marca Sugarpova (bomboane) îi aduce rusoaicei de 32 de ani încasări importante.







Masha are alături nume consacrate precum Nike, Head, TAG Heuer, Porsche, Evian și Avon.







Locul 5 este al ibericului Rafael Nadal. Câștigător a 19 turnee de Grand Slam, Rafa a adunat până acum undeva la 180 de milioane de dolari. Nadal are pe lista sponsorilor nume precum Telefonica, Cantabria Labs, Nike, Babolat, Kia Motors, Mapfre și Richard Mille.







La egalitate cu Rafa se află Serena Williams. Deși este cu mult peste Sharapova din punct de vedere al rezultatelor sportive (are 23 de Grand Slam-uri față de 5 ale rusoaicei), americanca este întrecută la capitolul încasări de Masha.







Serena este imaginea unor nume precum Bumble, Upper Deck, Audemars Piguet, Beats By Dre, Berlei, JP Morgan Chase, Nike, Wilson, Gatorade, AccorHotels, The Lincoln Motors și Intel.



Cum arată TOP 10 al bogaților din tenis:







1 Ion Tiriac 1.1 miliarde dolari

2 Roger Federer - 450 de milioane de dolari

3 Novak Djokovic - 200 milioane de dolari

4 Maria Sharapova - 195 milioane de dolari

5 Rafael Nadal - 180 milioane de dolari

5 Serena Williams - 180 milioane de dolari

7 Andre Agassi - 175 milioane de dolari

8 Andy Murray - 165 milioane de dolari

9 Pete Sampras - 150 milioane de dolari

10 John McEnroe - 100 milioane de dolari.