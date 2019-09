WTA Wuhan: Ashleigh Barty, în optimi după victoria cu numărul 46 din acest sezon

Ashleigh Barty (1 WTA) a fost nevoită să revină de la 0-1 la seturi în disputa cu Caroline Garcia (30 WTA), pentru a obține calificarea în optimile turneului Premier 5 de la Wuhan. Australianca s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-1, după două ore și 13 minute de joc.

Pentru Ashleigh Barty a fost victoria cu numărul 46 în 55 de meciuri disputate în acest sezon.

În optimi, Barty va juca împotriva americancei Sofia Kenin (17 WTA, favorită 15), care la rândul său a avut parte de un meci dificil în turul doi. Kenin a învins-o pe Elise Mertens (24 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-6(5), după două ore și 25 de minute.

Barty conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Sofia Kenin, trei dintre confruntări având loc în acest an. Australianca s-a impus în Fed Cup, scor 6-1, 7-6(2), și în optimi la Roland Garros, scor 6-3, 3-6, 6-0, în timp ce americanca a câștigat ultima întâlnire, în turul doi la Toronto, scor 6-3, 3-6, 6-0.



The World No. 1 moves on!@ashbar96 comes back from a set down to defeat Garcia 4-6, 6-4, 6-1. ⁰

She will face Sofia Kenin in the round of 16#WuhanOpen pic.twitter.com/BW0pkPIbRb