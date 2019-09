VIDEO Novak Djokovic a reluat antrenamentele - Sârbul, nevoit să apere locul 1 mondial

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, şi-a reluat antrenamentele după accidentarea la umăr suferită la US Open, care l-a obligat să abandoneze în optimile de finală.





Djokovic ar urma să revină pe teren la turneul de 500 de puncte de la Tokyo, care începe la 30 septembrie, însă tenismenul sârb nu este sigur că va putea participa în Japonia.



"Mă antrenez fără dureri de două zile, ceea ce mă face optimist că îmi voi respecta calendarul. Azi, mâine voi decide dacă o să joc la Tokyo, dar mai sigur este că o să o fac la Shanghai (n.r. - din 7 octombrie)" - Novak Djokovic, potrivit express.co.uk.



La 1 septembrie, Djokovic, deţinătorul trofeului, a abandonat meciul cu elveţianul Stan Wawrinka, locul 24 ATP, din optimile de finală ale US Open.



Djokovic s-a retras de pe teren la scorul de 4-6, 5-7, 1-2, cu break, după o oră şi 36 de minute de joc, din cauza unei accidentări la umărul stâng.



Până la finalul sezonului sunt programate două turnee de Masters 1.000, la Shanghai şi Paris, şi Turneul Campionilor, competiţii la care liderul ATP are de apărat 2.600 de puncte. El este deţinătorul trofeului la Shanghai şi finalist la celelalte competiţii.



Locul 1 mondial ocupat de Djokovic este în pericol. În acest moment, diferenţa de puncte dintre el şi tenismenul de pe locul secund, spaniolul Rafael Nadal, este de 640. Nadal nu are nimic de apărat, pentru că nu a mai jucat după US Open, în 2018, transmite News.ro.





