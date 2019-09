Tenis: Sabine Lisicki, fostă finalistă la Wimbledon, suferă de mononucleoză

"Am jucat meciuri, am disputat turnee, dar nu ştiam ce se întâmplă. Simţeam că sunt slăbită şi nu ştiam de ce, deoarece mă antrenam, însă totul era atât de greu. Simţeam că este ceva în neregulă, deoarece mintea mea era acolo, dar corpul nu o urmărea. Am fost şocată când mediciii mi-au spus, deoarece nu mă aşteptam la aşa ceva. Auzi mereu de ea, mulţi sportivi o au, mai ales la vârste tinere, dar nu mă gândeam că o să sufăr şi eu. Cred că ar trebui să fiu fericită că în sfârşit au găsit ce se întâmpla, pentru că nu m-am simţit bine de ceva timp. Au continuat să investigheze şi în final au găsit ce se întâmpla şi de ce mă simţeam slăbită. Sunt tristă deoarece vreau să joc.





Nu doresc nimic mai mult decât să fiu pe teren şi să joc, dar bineînţeles când sunt sănătoasă şi am energie şi nu alerg cu rezervorul gol. La început, m-am gândit că poate nu sunt pregătită suficient. Când te simţi slăbită într-un meci, acesta este primul lucru la care te gândeşti. Nu sunt persoana care să spună: oh, sunt bolnavă, hai să mă odihnesc. Mă gândesc: ok, ce pot face mai bine. Am vorbit cu echipa mea. Nu este uşor când încerci şi te împingi psihic înainte. Partea psihică era acolo, voiam, dar corpul nu era. Bine, corpul era, dar rezervorul nu era", a declarat jucătoarea germană, pentru WTA Insider.



Lisicki a suferit o operaţie la genunchi în 2017, apoi a suferit o accidentare la picior, în martie 2018, iar în acest an rezultatele ei au fost slabe. În ciuda diagnosticului primit, ea spune că nu se gândeşte să renunţe la tenis.



"Asta este partea complicată a mononucleozei, că nu ştii cât o să dureze. Cu cât te odihneşti mai mult, cu atât trece mai repede. Asta încerc să fac, ceea ce este foarte greu pentru mine, deoarece nu sunt acel fel de persoană care să stea şi să se relaxeze şi doar să se uite al US Open. Simt încă focul şi dorinţa de a juca şi a concura. În acest mod abordez situaţia. Cât timp simt asta, am şi răbdarea necesară. Dar evident că abia aştept să revin din nou pe teren, la asta mă gândesc, nu vreau nimic mai mult", a mai spus Lisicki.



În vârstă de 30 de ani, Lisicki a ocupat locul 12 WTA, în 2012 şi a fost finalistă la Wimbledon, în 2013. Ea a câştigat patru turnee în carieră şi ocupă acum locul 321 WTA.



Mononucleoza este o boală infecţioasă care se întâlneşte mai des în rândul tinerilor. Aceasta se manifestă în special prin oboseală extremă şi slăbiciune musculară. Tenismenul suedez Robin Soderling a fost obligat să se retragă la 31 de ani din cauza mononucleozei.