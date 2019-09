​LiveText Simona Halep vs Barbora Strycova 6-3, 5-2

5:2 Simona serveste precis, iar punctele ii revin aparent lejer (40-0). Game alb de partea Simonei, tabela arata acum 5-2 pentru jucatoarea noastra. Halep este la un singur game distanta de victorie. Presiunea este acum pe umerii adversarei







4:2 Barbora alterneaza momentele reusite cu cele slabe (15-15). Ea comenteaza in permanenta cate ceva. Lucrurile nu stau mai bine nici pentru Simona: destule inexactitati. Desi ajunge la o scurt, Simona nu gaseste terenul (40-15). Unul dintre cele mai frumoase puncte de pana acum ii revine Simonei: deplasare formidabila, rever aspru (40-40). Din pacate, Halep nu este inspirata la urmatorul retur. Strycova o aduce pe Simona la fileu, trimite apoi un lob, dar mingea nu prinde terenul. Este un game interminabil. Contra scurta perfecta a Simonei, publicul aplauda puternic - minge de break. Din pacate, reverul urmator trimite mingea in aut - inca o egalitate, ce game avem! Inca un passing superb al Simonei, din nou egalitate. Game cu mare importanta in economia setului al doilea. Agresiva, Halep intra in teren si castiga de-o maniera impresionanta punctul. Este cel mai lung game de pana acum al partidei (peste 10 minute). Pana la urma, Barbora isi cedeaza serviciul, iar acum Halep conduce cu 4-2







3:2 Strycova este mai prezenta in joc, se trezeste din letargie, ea conduce acum cu 30-0. Cehoaica are un voleu minunat, ea a facut bine pasul spre fileu. Simona pare usor prea relaxata, greseste din situatii care in mod normal nu i-ar pune probleme. Din pacate, Halep isi pierde serviciul si avantajul break-ului. Acum este 3-2 pentru ea in setul al doilea







3:1 Din deplasare, Simona rateaza complet un rever in lungul liniei, iar apoi comenteaza ceva. Cehoaica serveste foarte bine, in special la teu. La 40-0, Halep bifeaza un retur blocat de toata frumusetea. Jocul de picioare o ajuta inca o data pe Halep (40-30). Inca un passing simtit foarte bine: de la 40-0, Halep vine la 40-40. Strycova este usor precipitata in acest game, nu isi mai gaseste ritmul. Dupa ce a castigat 5 puncte la rand, Simona face breakul. Ea conduce acum cu 3-1 in setul al doilea







2:1 Din saritura, Simona rateaza o dreapta in lungul liniei. Strycova face un pas in fata, conduce punctele (0-30). Dubla greseala, sunt doua mingi de break pentru cehoaica (15-40). Mai sigura de pe baseline si cu variatie in executie, Halep reuseste sa anuleze mingile de break. Vine insa o noua eroare nefortata din partea Simonei. Este un game in care Halep face destul de multe erori. Salveaza inca o minge de break, de aceasta data cu un cross in passing de manual. Game dificil peste care Halep trece cu bine - a salvat mai multe mingi de break. A fost puternica din punct de vedere mental







1:1 Simona ajunge incredibil la o scurta, plaseaza mingea bine, iar apoi inchide punctul cu un smash. Tot cu un smash face diferenta si Barbora (30-15). Se trimite mult la limita in aceste momente, nu exista loc de jumatati de masura. Strycova comenteaza inca o data dupa ce greseste o minge - nu ar fi exclus sa mai primeasca o avertizare din partea arbitrului. Cehoaica serveste foarte bine, iar game-ul ii revine - este 1-1 acum





1:0 Simona ramane agresiva, sta aproape de linia de fund, iar game-ul de serviciu curge in favoarea ei (40-0). 5 game-uri la rand castigate de Simona, ea conduce acum cu 1-0 in setul al doilea





6:3 Dintr-o defensiva disperata, Strycova incearca o scurta de rever (cu doua maini), dar mingea ramane in plasa. Barbora face apoi diferenta cu serviciu-voleu (15-15). Halep ramane agresiva, o impinge pe adversara mult in spatele baselineului. Dupa 40 de minute, apare prima minge de set (15-40). Setul se incheie aici, Barbora nu are solutie din defensiva, iar Simona isi trece in palmares al 11-lea set consecutiv castigat in fata jucatoarei din Cehia







5:3 Simona serveste bine, iar apoi profita de o minge mai lunga a adversarei (30-0). Este un game lejer pentru fostul lider mondial (40-0). Halep pare ca si-a regasit ritmul. Game alb, se face intre timp 5-3 pentru Simona







4:3 Pasaj bun al Simonei: ea dicteaza ritmul cu un forehand agresiv si apasat (0-30). Trei mingi de break dupa ce Barbora trimite in afara terenului cu o dreapta in lungul liniei. Cehoaia serveste foarte bine in doua randuri, 30-40. Venita la fileu, Barbora rateaza un voleu, iar apoi trimite mingea in inaltul tribunei. Este avertizata de arbitrul din scaun. Este un car de nevri sportiva din Cehia







3:3 Simona comite si o dubla greseala (prima a partidei). Reverul in cross este foarte bun, iar apoi Halep inchide punctul cu un voleu drive - raliu jucat foarte bine (30-15). Isi face aparitia si primul as, iar Simona intrerupe seria castigatoare a adversarei: 3-3







2:3 Dupa inca o eroare, Simona isi da palme puternice pe coapse. Nu este tocmai inceputul de meci la care spera. Din defensiva, Halep gaseste un smash excelent (30-15). La retur, Simona devine mai agresiva, iar Strycova trimite in afara terenului (30-30). Barbora vine superb la fileu, acolo unde efectiv ingroapa o scurta. Game-ul nu se incheie, inca un joc echilibrat. Din nou, Halep trimite prea puternic, inca o minge de 3-2 pentru jucatoarea din Cehia. Strycova leaga al treilea game la rand si conduce acum cu 3-2...







2:2 De pe mediana apar unele erori in jocul Simonei: vrea sa trimita cat mai aproape de linie, dar rateaza (15-30). Cauta parca prea mult liniile si are deja 5 erori nefortate. Barbora este agresiva la retur, lucru permis si de un serviciu doi ofertant al Simonei. Strycova nu profita insa de mingea de break: a trimis puternic in fileu de pe centrul terenului. Halep nu reuseste sa inchida game-ul, desi a avut o minge de 3-1. A comis inca o eroare nefortata. Sunt destule inexactitati pe plan ofensiv. Mai precisa si mai ofensiva, cehoaica reuseste break-ul, iar de la 2-0 pentru Halep acum este 2-2







2:1 Din defensiva, Strycova reuseste un passing superb, Simona nu are cum interveni si mai pierde si o reluare oficiala. Halep incearca sa trimita cu profunzime, dar nu prinde terenul (40-0). Este un duel al jucatoarelor care se deplaseaza foarte bine de pe baseline. Dupa ce face un serviciu-voleu, Strycova isi castiga game-ul de serviciu, este 2-1 pentru Halep





2:0 Strycova loveste mingea din urcare, are o tactica ofensiva, nu vrea sa ii dea timp Simonei. Ramane de vazut cat va putea mentine acest ritm. Dupa un rever slice al adversarei, Halep nu prinde terenul cu o dreapt inside-in (15-30). Lasata un pic pe spate, Barbora trimite in aut cu o dreapta in lungul liniei. Mingea de 2-0 a Simonei este anulata de catre adversara cu o scurta de mare calitate - egalitate. Nici la a doua minge Halep nu reuseste sa inchida game-ul, inca o egalitate pe tabela. Strycova este periculoasa cu forehandul, insa defensiva Simonei anuleaza o minge de break. Game-ul este unul interminabil. In cele din urma, Halep da valoare break-ului din debutul partidei, iar acum s-a distantat la 2-0







1:0 Partida a inceput cu Barbora la serviciu. Cehoaica reuseste o lovitura castigatoare inca de la prima minge. Se joaca tare inca de la inceput, cu multe lovituri puternice si un ritm alert. Halep returneaza inalt si lung, iar Barbora are probleme. Asa apare si prima minge de break a partidei. 30-40, dupa ce un lob al Simonei nu prinde terenul. Dreapta inversa minunata, Halep face break-ul din primul game al disputei de pe arena centrala







Pierre Bacchi este arbitrul din scaun al partidei ​de pe arena centrala. Sunt 27 de grade







Simona nu a mai disputat un meci oficial de la US Open, acolo unde a parasit competitia in turul al doilea - invinsa de Taylor Townsend







Simona Halep debutează la turneul de la Wuhan (Premier 5) împotriva jucătoarei Barbora Strycova (Cehia - 34 WTA). Sportiva noastră conduce cu 5-1 în meciurile directe. Partida de pe arena centrală este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Halep conduce cu scorul de 5-1 în întâlnirile directe cu Strycova. Românca a câştigat ultimele cinci partide, cea mai recentă fiind anul acesta, în turul al doilea al turneului de la Indian Wells, scor 6-2, 6-4.





Simona Halep este direct acceptată în manşa a doua. Anul trecut, ea a fost învinsă în turul al doilea de Dominika Cibulkova din Slovacia, cu scorul de 6-0, 7-5.







Cel mai bun rezultat al fostului lider WTA este calificarea în semifinale, la ediţia 2016, fază în care a fost învinsă de Petra Kvitova din Cehia, cu 6-1, 6-2.







"Dongfeng Motor Wuhan Open" face parte din categoria Premier 5, se dispută pe hard, are premii totale în valoare de $2,828,000, iar la start s-au aflat pe tabloul principal 64 de jucătoare. Aryna Sabaleka este ultima campioană de la Wuhan.







Principalele favorite ale turneului de la Wuhan sunt: Ashleigh Barty (1), Karolina Pliskova (2), Elina Svitolina (3), Simona Halep (4), Petra Kvitova (5), Kiki Bertens (6), Belinda Bencic (7), Qiang Wang (8).







După turneul de la Wuhan, Simona Halep va participa la "China Open" de la Beijing (28 septembrie - 6 octombrie). Competiția face parte din categoria Premier Mandatory, are premii totale în valoare de $8,285,274, se dispută pe hard și va avea la start 64 de jucătoare. Campioana din 2018 este Caroline Wozniacki.