​LiveText Simona Halep vs Barbora Strycova 2-0

2:0 Strycova loveste mingea din urcare, are o tactica ofensiva, nu vrea sa ii dea timp Simonei. Ramane de vazut cat va putea mentine acest ritm. Dupa un rever slice al adversarei, Halep nu prinde terenul cu o dreapt inside-in (15-30). Lasata un pic pe spate, Barbora trimite in aut cu o dreapta in lungul liniei. Mingea de 2-0 a Simonei este anulata de catre adversara cu o scurta de mare calitate - egalitate. Nici la a doua minge Halep nu reuseste sa inchida game-ul, inca o egalitate pe tabela. Strycova este periculoasa cu forehandul, insa defensiva Simonei anuleaza o minge de break. Game-ul este unul interminabil. In cele din urma, Halep da valoare break-ului din debutul partidei, iar acum s-a distantat la 2-0







1:0 Partida a inceput cu Barbora la serviciu. Cehoaica reuseste o lovitura castigatoare inca de la prima minge. Se joaca tare inca de la inceput, cu multe lovituri puternice si un ritm alert. Halep returneaza inalt si lung, iar Barbora are probleme. Asa apare si prima minge de break a partidei. 30-40, dupa ce un lob al Simonei nu prinde terenul. Dreapta inversa minunata, Halep face break-ul din primul game al disputei de pe arena centrala







Pierre Bacchi este arbitrul din scaun al partidei ​de pe arena centrala. Sunt 27 de grade







Simona nu a mai disputat un meci oficial de la US Open, acolo unde a parasit competitia in turul al doilea - invinsa de Taylor Townsend







Simona Halep debutează la turneul de la Wuhan (Premier 5) împotriva jucătoarei Barbora Strycova (Cehia - 34 WTA). Sportiva noastră conduce cu 5-1 în meciurile directe. Partida de pe arena centrală este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Halep conduce cu scorul de 5-1 în întâlnirile directe cu Strycova. Românca a câştigat ultimele cinci partide, cea mai recentă fiind anul acesta, în turul al doilea al turneului de la Indian Wells, scor 6-2, 6-4.





Simona Halep este direct acceptată în manşa a doua. Anul trecut, ea a fost învinsă în turul al doilea de Dominika Cibulkova din Slovacia, cu scorul de 6-0, 7-5.







Cel mai bun rezultat al fostului lider WTA este calificarea în semifinale, la ediţia 2016, fază în care a fost învinsă de Petra Kvitova din Cehia, cu 6-1, 6-2.







"Dongfeng Motor Wuhan Open" face parte din categoria Premier 5, se dispută pe hard, are premii totale în valoare de $2,828,000, iar la start s-au aflat pe tabloul principal 64 de jucătoare. Aryna Sabaleka este ultima campioană de la Wuhan.







Principalele favorite ale turneului de la Wuhan sunt: Ashleigh Barty (1), Karolina Pliskova (2), Elina Svitolina (3), Simona Halep (4), Petra Kvitova (5), Kiki Bertens (6), Belinda Bencic (7), Qiang Wang (8).







După turneul de la Wuhan, Simona Halep va participa la "China Open" de la Beijing (28 septembrie - 6 octombrie). Competiția face parte din categoria Premier Mandatory, are premii totale în valoare de $8,285,274, se dispută pe hard și va avea la start 64 de jucătoare. Campioana din 2018 este Caroline Wozniacki.



Din defensiva, Stryicova reuseste un passing superb, Simona nu are cum interveni si mai pierde si o reluare oficiala. Halep incearca sa trimita cu profunzime, dar nu prinde terenul (40-0).