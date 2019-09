VIDEO Laver Cup: Echipa Europei a câștigat pentru a treia oară trofeul (13-11 vs Restul Lumii): Roger Federer și Alexander Zverev au adus punctele decisive

Echipa Europei a câștigat primele trei ediții ale competiției: 15-9 (la Praga), 13-8 (la Chicago), 13-11 (la Geneva).





Europenii au trebuit să se descurce fără Rafael Nadal în a treia zi de concurs, după ce ibericul s-a accidentat la încheitura mâinii stângi.

Ediția din 2020 a Laver Cup va avea loc la Boston (arena TD Garden), în perioada 25-27 septembrie.

Rezultatele înregistrate în a treia zi de competiție:





John Isner/Jack Sock vs Roger Federer/Stefanos Tsitsipas 5-7, 6-4, 10-8

Taylor Fritz vs Dominic Thiem 7-5, (3)6-7, 10-5

Roger Federer vs John Isner 6-4, 7-6(3)

Alexander Zverev vs Milos Raonic 6-4, 3-6, 10-4

John Isner și Jack Sock au început bine partida de dublu, însă Federer și Tsitsipas au reușit să facă două break-uri și să își adjudece primul set cu 7-5. Echipa americană a avut nevoie de un singur break în setul secund pentru a împinge confruntarea în maxi tie-break, unul echilibrat, în care au preluat conducerea de la 5-4 și nu au mai greșit până la final (10-8). Cu această victorie, Restul Lumii a preluat conducerea confruntării: 8-7.Taylor Fritz i-a luat locul lui Nick Kyrgios în prima partidă de simplu a zilei și a făcut-o cu succes. Americanul a servit foarte bine pe toată durata partidei, nu și-a pierdut niciodată serviciul (Thiem a câștigat setul secund la tiebreak) și s-a impus fără probleme în maxi tie-break, scor 10-5. În urma acestei partide, Restul Lumii conducea cu 11-7 și mai avea nevoie de o singură victorie în următoarele două meciuri.Aflat într-o poziție dificilă (obligat să câștige), Roger Federer a rezistat bine sub presiune, a servit ca un mare campion (91% puncte câștigate cu primul serviciu) și a făcut un joc inteligent la retur (a făcut un break în primul set și două minibreak-uri în setul secund). Elvețianul a reușit să împingă astfel disputa în meciul decisiv (11-10 pentru Restul Lumii).Ultima partidă a zilei a fost una memorabilă, Alexander Zverev și Milos Raonic jucând la cel mai înalt nivel. Germanul și-a adjudecat primul set reușind break-ul în game-ul al șaptelea, canadianul a replicat cu un break decisiv în game-ul al șaselea din setul secund, însă tot Sascha avea să aibă nervii mai tari (a adus victoria Echipei Europei și anul trecut, în meciul cu Kevin Anderson) în maxi tie-break și să se impună cu 10-4 (a dominat cu reverul).