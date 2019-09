Daniil Medvedev, campion la Sankt Petersburg / Jo-Wilfried Tsonga a câștigat turneul de la Metz

Medvedev a avut nevoie de o oră și 11 minute pentru a-l învinge pe Borna Coric (Croația, 15 ATP), scor 6-3, 6-1. Daniil este primul rus care se impune la Sankt Petersburg după 15 ani (ultimul care a reușit acest lucru a fost Mikhail Youzhny). De asemenea, acesta este primul titlu câștigat în Rusia de Daniil.Pentru Medvedev, aceasta a fost a cincea finală consecutivă, după ce a mai jucat cu trofeul pe masă la Washington (înfrângere cu Kyrgios), Montreal (înfrângere cu Nadal), Cincinnati (victorie cu Goffin) și US Open (înfrângere cu Nadal). Daniil a ajuns la 24 de victorii în ultimele 27 de meciuri (are 54 de meciuri câștigate și 17 pierdute în 2019).Daniil Medvedev a câștigat 250 de puncte în clasamentul ATP și un premiu în valoare de 203.410 de dolari, în timp ce Coric va primi 150 de puncte și 109.990 de dolari.Daniil Medvedev mai are în palmares titluri la Sydney, Winston-Salem, Tokyo (2018), Sofia și Cincinnati (2019).Tsonga l-a învins pe slovenul Aljaz Bedene (76 ATP), scor (4)6-7, 7-6(4), 6-3, după două ore și 49 de minute de joc și a devenit al nouălea câștigător francez al turneului de la Metz din ultimele 11 ediții (David Goffin în 2014 și Peter Gojowczyk în 2017 sunt singurii care au oprit supremația francezilor).Pentru Tsonga, titlul de la Metz este al 18-lea al carierei. Acesta a mai câștigat acest turneu de trei ori (2011, 2012, 2015), reușind aceeași performanță și la Marseille (2009, 2013, 2017). El mai are titluri la Bangkok, Paris (Masters), Johannesburg, Tokyo, Vienna, Doha, Toronto (Masters), Rotterdam, Lyon, Antwerp și Montpellier.