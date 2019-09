​Laver Cup: Rafael Nadal s-a retras din cauza unei accidentări la încheietura mâinii și nu va mai juca alături de Roger Federer la dublu

​​Rafael Nadal și Roger Federer nu vor mai evolua în aceeași echipă, la dublu, în a treia zi de Laver Cup, după ce ibericul a fost nevoit să abandoneze competiția din cauza unei accidentări la încheietura mâinii stângi, potrivit site-ului oficial al competiției.

Bjorn Borg, căpitanul echipei Europei, a anunțat că grecul Stefanos Tsitsipas va face echipă cu Federer în meciul împotriva cuplului John Isner/Jack Sock, în timp ce Dominic Thiem va concura împotriva lui Nick Kyrgios, la simplu.

După două zile de concurs, echipa Europei conduce cu 7-5 disputa împotriva echipei Restului Lumii.





În ziua a treia, fiecare victorie valorează trei puncte.

Laver Cup, 2019





Echipa Europei: Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.





Echipa Restului Lumii: John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.





Cele două echipe se confruntă la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.





În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.





Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.

"M-am distrat minunat jucând aici, la Laver Cup, și sunt dezamăgit că nu pot juca astăzi (n.r. duminică), dar am o inflamație la mână și trebuie să mă odihnesc. Atmosfera a fost extraordinară în Geneva și cu siguranță voi fi aici pentru colegii mei de echipă și voi face tot ce pot pentru a-i susține și pentru a ajuta echipa Europei să câștige Laver Cup",13:20 Roger Federer/Stefanos Tsitsipas vs John Isner/Jack Sock14:30 Dominic Thiem vs Nick Kyrgios16:00 Roger Federer vs John Isner17:30 Alexander Zverev vs Milos Raonic