VIDEO Laver Cup: Europa vs Restul Lumii 7-5 / Victorii pentru Rafael Nadal, respectiv perechea Nick Kyrgios/Jack Sock

După un început de meci echilibrat, în care Nadal a salvat opt mingi de break până la 3-3, Rafa a făcut două break-uri consecutive și și-a adjudecat primul set. Raonic a fost primul care a câștigat la primire în setul secund, însă ibericul a revenit în game-ul următor și a împins setul în tiebreak, pe care l-a câștigat fără probleme, scor 7-1.





La dublu, perechea Kyrgios/Sock a făcut break-ul care avea să îi aducă primul set încă din primul game. Nadal și Tsitsipas s-au desprins decisiv în setul secund reușind să spargă de două ori serviciul adversarilor (au condus chiar și cu 5-1), însă perechea formată din Nick și din Jack a fost mai concentrată în super tiebreak și, după un debut echilibrat (4-4), a reușit să aducă puncte prețioase echipei <Restului Lumii>.

John Isner vs Alexander Zverev (2)6-7, 6-4, 10-1

Roger Federer vs Nick Kyrgios (5)6-7, 7-5, 10-7

Rafael Nadal vs Milos Raonic 6-3, 7-6(1)

Nick Kyrgios/Jack Sock vs Rafael Nadal/Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 10-6

Laver Cup, 2019





Echipa Europei: Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.





Echipa Restului Lumii: John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.





Cele două echipe se confruntă la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.





În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.





Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.

Having saved 8 break points himself, @RafaelNadal breaks Milos Raonic for a first time tonight, ripping a beauty of a backhand down the line.



He consolidates, and it's 5-3 in the first set for #TeamEurope#LaverCup pic.twitter.com/nIhFoKM6VM — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

"Spin, slice... you know, like in the old days!" @rogerfederer pays a visit to @RafaelNadal after he's broken, and his #TeamEurope teammate breaks right back. On serve in set two, 3-4 with Raonic serving.#LaverCup pic.twitter.com/pUSRCMcgmS — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Step 2: Loop the headband and pull tight#LaverCup pic.twitter.com/dknZ2XpYuK — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

This blistering @JackSock winner wasn't enough to stop #TeamEurope's charge for the second set.



Match 8 is poised at 6-4 3-6 as we head into another match tiebreaker.#LaverCup pic.twitter.com/tYNZLAGvnj — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Tensions running high in the match tiebreaker. @JohnIsner pic.twitter.com/sxisiJwwtp — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019