VIDEO Laver Cup: Europa vs Restul Lumii 5-3 / Victorii pentru Roger Federer, respectiv John Isner

Echipa Europei conduce cu 5-3 echipa Restului Lumii, după ce, în sesiunea de zi de sâmbătă, cele două echipe și-au împărțit victoriile: americanul John Isner (20 ATP) a egalat situația la general prin victoria în fața germanului Alexander Zverev (6 ATP), în timp ce elvețianul Roger Federer (3 ATP) i-a readus pe europeni în avantaj învingându-l pe australianul Nick Kyrgios (27 ATP). Ambele meciuri au fost decise în super tiebreak.

În al doilea meci al zilei, Roger Federer a reușit o revenire de senzație în fața lui Nick Kyrgios. Australianul a recuperat rapid break-ul făcut de Roger Federer și a câștigat cu reverul un schimb spectaculos de 31 de lovituri în game-ul 10. Nick a revenit extraordinar de la 0-4 în tiebreak și s-a impus cu 7-5.

Setul secund a fost unul foarte echilibrat, cei doi jucători reușind să își facă serviciul până în game-ul al 11-lea, când Nick a servit slab și i-a oferit patru mingi de break lui Roger (elvețianul a fructificat-o pe a patra, după ce australiatul a reușit să egaleze de la 0-40).





În a doua zi de concurs, victoriile valorează câte două puncte.

Laver Cup, 2019

Echipa Europei: Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.

Echipa Restului Lumii: John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.

Cele două echipe se confruntă la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.

În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.

Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.

Reacțiile europenilor în timpul meciului dintre Isner și Zverev:

When the challenge is in by a millimeter.#rafareactions pic.twitter.com/ItgC8qvnyG — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Celebratory Sock Floss as Isner serves for the second set. @JackSock | #TeamWorld pic.twitter.com/EaB8RLZBFA — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

More coaching from @RafaelNadal as @rogerfederer prepares to serve to level match 6 against Kyrgios.#LaverCup pic.twitter.com/2w3VGizjT1 — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

What a match! @rogerfederer fights back from 0-2 down in the match tiebreaker to beat a rampant Nick Kyrgios 7-6(5) 5-7 10-7 and carry #TeamEurope to 5-3 after match 6 at #LaverCup 2019. pic.twitter.com/58w0PXAifm — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

The moment — from courtside.



Roger wins. Geneva roars. And #LaverCup sends chills down all of our spines.



Sensational stuff... who’s ready for more? pic.twitter.com/uASupCcggz — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Kyrgios a început cu un minibreak în decisiv, însă Federer și-a revenit și s-a desprins, conducând chiar și cu 8-3. Nick a salvat două mingi de meci (una la primire), dar Roger a reușit să se concentreze și să închidă partida (supărat, australianul a dat cu racheta de pământ).* Se actualizează.